A. Ravasz: Most-Híd nemôže predbežné výsledky hodnotiť pozitívne

Bratislava 26. mája (TASR) – Predbežné neoficiálne výsledky do Európskeho parlamentu (EP) nemôže podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz hodnotiť pozitívne. Potvrdil, že strana chcela obhájiť svoju pozíciu. Zároveň je sklamaný, že v europarlamente nebude poslanec zastupujúci maďarskú menšinu. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Podľa Ravasza je výsledok eurovolieb ovplyvnený aj tým, že viacero ich voličov nesúhlasí s koalíciou so Smerom-SD a SNS.vyhlásil podpredseda Mosta-Híd. Zároveň tvrdí, že predbežné neoficiálne výsledky sú. Potvrdil, že strana sa bude musieť pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami pozrieť na to, čo sa stalo.podotkol s tým, že voliť bol každý piaty Slovák.Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen Predsedníctva strany Smer-SD Ľubomír Petrák uviedol, že výsledok volieb nemôže strana hodnotiť ako víťazstvo, pretože čísla hovoria jasnou rečou.povedal Petrák. Zároveň poznamenal, že je rád, že voliči ocenili proeurópsku orientáciu. Koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu vyhrala podľa neho preto, lebo doznieva euforická vlna po voľbe prezidentky.Podľa poslankyne NR SR a podpredsedníčky strany SaS Jany Kiššovej strana síce získala o 100 percent mandátov viac ako v posledných eurovoľbách, ale výsledky je potrebné zhodnotiť aj z iných uhlov pohľadu.povedala Kiššová. Podľa nej si voliči vybrali niekoho iného, nového, niekoho, kto dával viac prísľubov.Víťazstvo koalície PS – Spolu označil predseda Spolu Miroslav Beblavý za úspech. Uviedol, že ho nezaujíma, či bude mať strana Spolu jedného, dvoch, troch alebo štyroch poslancov, pretože išli do volieb spolu s PS. Na otázku, či pôjde v koalícii s PS spolu aj do parlamentných volieb, poznamenal, že musia byť splnené dve podmienky. Prvou je podľa neho spokojnosť ľudí a druhou vzájomná spolupráca.povedal Beblavý. Zatiaľ nepotvrdil, že by k nim mohla vstúpiť aj tretia strana, napríklad strana Andreja Kisku.