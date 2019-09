Á. Ravasz: Populačný rast v rómskych komunitách sa spomaľuje a znižuje

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. septembra (TASR) – Medziročný prírastok v rómskych komunitách sa znižuje. Medzi rokmi 2013 a 2019 sa ku komunite hlásilo priemerne 7300 ľudí. Čísla pochádzajú z dát Atlasu rómskych komunít, ktorý v stredu na tlačovej konferencii predstavil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).Medzi rokmi 2004 a 2013 sa k rómskej komunite hlásilo v priemere 8300 ľudí, za posledných šesť rokov to bolo o 1000 ľudí menej, čo je podľa Ravasza pozitívny trend.uviedol.Ravasz hovorí, že jedinou možnosťou, ako stabilizovať komunity, je zvyšovať ich životnú úroveň.vysvetlil.Pri zbere dát do Atlasu rómskych komunít oslovili 1177 obcí. Početnejšia rómska komunita žije v 804 obciach a mestách, ktoré sa dostali priamo do atlasu.povedal Ravasz.Zber dát do atlasu sa uskutočňoval v regiónoch od decembra 2018 do marca 2019 vo viacerých fázach.povedal analytik národného projektu Monitorovanie a hodnotenie Ľuboš Kovács. Neskôr boli zozbierané informácie o infraštruktúre, obydliach a občianskej vybavenosti. Získané informácie boli potom overované terénnymi pracovníkmi z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.“ ozrejmil Kovács.