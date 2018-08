A. Šťastný opúšťa hokejový Slovan. Kde bude ďalej pôsobiť?

Na archívnej snímke vpravo Andrej Šťastný. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Andrej Šťastný po šiestich sezónach opúšťa Slovan Bratislava a mieri do tímu úradujúceho tipsportligového majstra HC'05 Banská Bystrica. Člen širšieho kádra reprezentácie SR už s novým mužstvom trénoval a čoskoro by mal svoj príchod pod Urpín spečatiť podpisom ročnej zmluvy.povedal pre TASR predseda predstavenstva a riaditeľ klubu Michal Longauer.Andrej Šťastný hral za Slovan od jeho vstupu do KHL v lete 2012, okrem toho pôsobil v minulosti aj v kanadskej juniorskej lige WHL v drese Vancouver Giants, v extraligovej "dvadsiatke" a Dukle Trenčín. V uplynulom ročníku odohral za "belasých" 46 zápasov, v ktorých si pripísal štyri body (3+1). Dvadsaťsedemročný útočník reprezentoval svoju krajinu na troch MS, hral aj na svetových šampionátoch do 18 a 20 rokov.