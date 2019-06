A. Verešová: Mrzí ma, že OĽaNO nevyužilo úspech vo voľbách v regiónoch

Na archívnej snímke Anna Verešová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslankyňa parlamentu Anna Verešová, ktorá odchádza z klubu OĽaNO, si myslí, že hnutie nevyužilo úspech vo voľbách v rámci regiónov.uviedla. Ďalšia odchádzajúca poslankyňa Soňa Gaborčáková chce podľa vlastných slov pracovať v subjekte, kde sa budú riešiť veci koncepčne a nie cez populistické návrhy.Ľudia v regiónoch sa podľa Verešovej chceli podieľať na ďalšom kreovaní, práci a vízii OĽaNO.skonštatovala.Verešová doplnila, že o svojej politickej budúcnosti rozmýšľa. Zdôraznila však, že zatiaľ s nikým o spolupráci nerokovala a nepodieľala sa na žiadnych programoch.dodala. Verešová je šéfkou parlamentného ľudskoprávneho výboru, na tomto poste skončí.Gaborčáková vidí v hnutí veci, s ktorými sa nedokáže stotožniť. Podľa nej by sa mali v sociálnej oblasti predkladať koncepčné návrhy.uviedla.Gaborčáková sa do avizovanej strany exprezidenta SR Andreja Kisku Za ľudí nechystá. O svojej politickej budúcnosti potrebuje popremýšľať. Chce pracovať v subjekte, kde sa budú riešiť veci koncepčne a nebudú sa robiť populistické návrhy.Okrem Verešovej a Gaborčákovej oznámili v utorok svoj odchod z klubu aj poslankyne Veronika Remišová a Elena Červeňáková a poslanec Jozef Lukáč. Všetci uviedli, že v budúcoročných parlamentných voľbách nebudú kandidovať za OĽaNO. Remišová sa v utorok vzdala postu predsedníčky poslaneckého klubu, zatiaľ sa k svojej politickej budúcnosti odmieta vyjadriť. Spomína sa ako možná posila strany exprezidenta SR Andreja Kisku Za ľudí. Líder hnutia Igor Matovič v reakcii uviedol, že hnutie má slobodný poslanecký klub. Štyrom z piatich odchádzajúcich poslancov podľa Matoviča povedali, že už nebudú mať miesto na kandidátke do parlamentných volieb. Dôvodom podľa neho je, že robili kampaň iným stranám pred eurovoľbami.