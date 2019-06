A. Verešová: Prenasledovanie pre vieru rastie

Na archívnej snímke Anna Verešová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 28. júna (TASR) - Prenasledovanie pre vieru je podľa predsedníčky parlamentného ľudskoprávneho výboru Anny Verešovej (nezaradená) na vzostupe. "V 21. storočí je každý dvanásty človek vo svete prenasledovaný pre svoju vieru," povedala na piatkovej tlačovej konferencii. Vyzvala preto parlament, aby chránil náboženskú slobodu. Výbor predložil na júnovú schôdzu Národnej rady SR návrh uznesenia o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete. O uznesení má plénum hlasovať na septembrovej schôdzi.Cieľom uznesenia je vyjadrenie solidarity všetkým prenasledovaným pre vieru kdekoľvek vo svete.uviedla Verešová s tým, že v uznesení sa nepíše len o kresťanoch, ale upozorňuje aj na všetky ostatné náboženské komunity, ktoré sú prenasledované pre svoju vieru.Uznesenie tiež podľa Verešovej obsahuje odporúčanie a výzvu vláde SR, aby po vzore OSN, Európskej únie (EÚ) a jednotlivých členských štátov EÚ zvýšila medzirezortné úsilie SR v tejto oblasti. Príkladom sú napríklad parlamentné či vládne platformy, v rámci ktorých by sa diskutovalo o ochrane prenasledovaných komunít.Iracký kresťan Morees Gaggi na tlačovej konferencii povedal, že zlepšiť situáciu prenasledovaných kresťanov sa dá ich útekom do Európy alebo pomocou v krajinách, kde žijú. Sám preferuje pomoc v domovskej krajine, pretože podľa vlastných slov si ťažko zvykal na život na Slovensku. Gaggi ušiel na Slovensko v roku 2015 spolu so skupinou irackých kresťanov, ktorých prenasledoval Islamský štát.Príkladom zhoršujúceho sa stavu v oblasti náboženskej slobody je podľa predkladateľov prípad pakistanskej kresťanky Asie Bibi, ako aj bombové útoky na kostoly na Srí Lanke počas tohtoročnej Veľkej noci či streľba v mešitách v meste Christchurch na Novom Zélande z marca tohto roka.