A. Vučič: Blokovanie rokovaní o vstupe do EÚ znižuje dôveru Srbska

Aleksander Vučič.

Zdroj: Teraz.sk, TASR

Belehrad 22. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič je presvedčený, že zablokovanie otvorenia prístupových rokovaní o členstve v Európskej únii so Severným Macedónskom a Albánskom povedie k tomu, že Srbsko stratí dôveru v EÚ. Vučič to uviedol v utorňajšom rozhovore pre rakúsky denník Der Standard.povedal Vučič.Vučič sa ostro vyjadril aj čo sa týka normalizácie vzťahov s Kosovom, ktoré od Srbska požaduje EÚ.povedal.uviedol Vučič.Vučič v rozhovore ďalej naznačil, že Srbsko sa do budúcnosti nespolieha výlučne len na EÚ. Zdôraznil, že krajina sa musí postarať sama o seba a vyriešiť vzájomné vzťahy v regióne. Vučič poukázal aj na to, že Srbsko má podľa jeho slov dobré vzťahy aj s Čínou, Ruskom a Tureckom.Kosovo, obývané prevažne etnickými Albáncami, po jednostrannom vyhlásení svojej nezávislosti od Srbska v roku 2008 získalo podporu Spojených štátov a väčšiny členských krajín Európskej únie. Srbsko ani jeho spojenci Rusko a Čína však suverenitu Kosova neuznali.Kontrolu nad Kosovom stratilo Srbsko po vojenskej intervencii aliancie NATO v roku 1999.