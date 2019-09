A. Záborská a R. Vašečka rokovali o kandidatúre na listine KDH

Anna Záborská, archívna snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Bývalí členovia KDH Anna Záborská a Richard Vašečka rokovali s KDH o miestach na kandidačnej listine hnutia pre budúcoročné parlamentné voľby. Napokon sa ale nedohodli. Pre TASR to potvrdil predseda KDH Alojz Hlina. Záborská a Vašečka majú podľa informácií TASR rokovať o miestach na kandidátke s OĽaNO. Záborská a Vašečka momentálne pôsobia v neparlamentnej Kresťanskej únii (KÚ)." povedal pre TASR Hlina s tým, že súčasťou návrhu bolo, že kandidáti KÚ nebudú uvádzaní ako kandidáti tejto politickej strany, a že samotná KÚ v prípade dohody nebude vo voľbách kandidovať.Hlina doplnil, že ponuka KDH je aj naďalej platná a sú pripravení o nej rokovať. Záborská v lete pre TASR uviedla, že keby jej strana šla na jednu kandidátku s KDH, prípadne inou stranou, KÚ nechce stratiť svoju identitu.Záborská odišla z KDH v januári tohto roka a založila KÚ. Vašečka v minulosti opustil klub OĽaNO, odišiel do KDH, kde kandidoval za predsedu hnutia, ale Hlina ho v súboji o toto kreslo porazil. Vašečka neskôr odišiel do KÚ. V KÚ pôsobí okrem Vašečku a Záborskej napríklad bývalý europoslanec za OĽaNO Branislav Škripek.