AAA AUTO má na Slovensku za 15 rokov už 400 000 zákazníkov

Väčšina z nás vie, že pred kúpou jazdeného auta je nevyhnutná kontrola jeho technického stavu. Pokiaľ kupujúci sám nie je odborníkom, je určite dobré zobrať si so sebou mechanika a nechať si auto skontrolovať. Veľkým problémom býva stáčanie odometra, takže majiteľ nevie o skutočnom stave najazdených kilometrov. Slovensko je v prípade boja s týmto problémom o kus vpredu, bohužiaľ prísne pravidlá platia však len pre právnické osoby. Od súkromnej osoby si tak záujemcovia môžu nevedomky kúpiť tzv. stočenku. Títo predajcovia totiž nemusia kupujúceho upozorniť na predaj stočeného auta, ani vydať ODO-PASS. Ešte horšie je to pri nákupe jazdenky zo zahraničia, prepojené databázy má totiž len Slovensko, Belgicko a Holandsko. Právnické osoby, na rozdiel od fyzických, musia pri predaji vozidla zverejňovať VIN čísla a doložiť stavy najazdených kilometrov. Ak to neurobia, hrozia im vysoké pokuty. Pri kúpe ojazdeného auta vždy požadujte skúšobnú jazdu, pri ktorej budete sedieť za volantom a nepoveziete sa len na sedadle spolujazdca. Trasa by mala byť minimálne niekoľko kilometrov dlhá. Venujte pri nej pozornosť všetkým nezvyklým zvukom, prípadne každému zvláštnemu správaniu sa vozidla. Pokiaľ napríklad auto ťahá do strany, môže to byť známkou utajovanej havárie. Ďalšia vec, na ktorú si treba dať pozor, je pozorná kontrola servisnej knižky, ktorá môže byť sfalšovaná. Okrem nej by mal kupujúci venovať pozornosť rôznym právnym vadám. Veľké riziko predstavuje automobil v exekúcii, pretože v tomto prípade nie je možné vykonať zmenu v evidencii vozidiel a exekútor ho potom môže zabaviť. Veľa ľudí netuší, že auto môže byť aj predmetom záložnej zmluvy, kedy si naň majiteľ požičal peniaze. Tieto informácie si záujemcovia môžu overiť na webovej stránke notar.sk. Nemali by ste zabudnúť ani na súhlas manžela či manželky, pretože jeden alebo druhý môže predaj napadnúť a kupujúci sa dostane do súdneho sporu, kde bude označený, že nie je vlastníkom auta, aj keď zaň zaplatil.