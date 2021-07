AAA AUTO poskytne ľuďom na Morave zasiahnutým tornádom a búrkami 20 áut

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) -"Prvé myšlienky určite smerovali k tomu, či sú všetci na mieste v poriadku a hneď ďalšie, ako by sme mohli v danej situácii pomôcť. Zo záberov z miest, ktorým sa prehnalo tornádo a veterná smršť, je evidentné, že okrem domov a vybavenia domácností ľudia prišli aj o osobné autá, ktoré teraz aktuálne nepochybne potrebujú," povedal Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO.Spoločnosť AURES Holdings sa preto prostredníctvom svojej siete AAA AUTO rozhodla pomôcť ľuďom na Morave s ich mobilitou."Vybrali sme viac ako dvadsať áut a v koordinácii s miestnymi starostami ich v najbližšej dobe budeme požičiavať zasiahnutým rodinám," uviedol Petr Vaněček. Vozidlá majú celkovú hodnotu viac ako 5 miliónov českých korún, čo je prepočte takmer 200 tisíc eur. Ide prevažne o autá značiek Škoda, Kia, Renault, Hyundai alebo Citroën.Vozidlá budú plne poistené a ich zapožičanie nebude spojené so žiadnou väčšou administratívou. "Bude stačiť iba podpis na preberacom protokole. Chceme pomôcť rýchlo a účinne. Ľudia na územiach postihnutých prírodnou katastrofou budú potrebovať byť mobilní, aby dali svoje domovy do obývateľného stavu alebo mohli riešiť organizáciu novej výstavby, prípadne akútne zabezpečovať potreby svojich rodín. A až keď si opravia svoje domy a odstránia najväčšie škody, budú mať možnosť si počas leta s vozidlom zájsť aspoň na krátku dovolenku," doplnil Petr Vaněček.Informačný servis