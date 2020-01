AAA AUTO prekonalo historický rekord, skupina vlani predala 86 000 áut

Predaje vozidiel v sieti AAA AUTO za posledných 10 rokov

TOP 10 najpredávanejších vozidiel v sieti AAA AUTO v roku 2019







ČR

SR

Poľsko

Maďarsko





Škoda Octavia

Škoda Octavia

Opel Astra

Opel Astra





Škoda Fabia

Škoda Fabia

Ford Focus

Ford Focus





VW Passat

VW Passat

Škoda Octavia

Suzuki Swift





Škoda Rapid

VW Golf

VW Golf

Škoda Octavia





Škoda Superb

Škoda Superb

Škoda Fabia

VW Golf





Hyundai i30

KIA Sportage

Renault Clio

Opel Corsa





VW Golf

Kia Ceed

Renault Megane

Suzuki Ignis





Ford Focus

Opel Astra

Opel Corsa

Renault Megane





Ford Mondeo

Škoda Rapid

Opel Insignia

Mazda 3





Škoda Yeti

Ford Focus

VW Passat

Suzuki SX4







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) -"Teší ma, že aj keď nie je situácia na trhu príliš priaznivá, dokázali sme v rámci skupiny udržať rast predajov a s 86 000 vozidlami ešte o niekoľko tisíc prekonali minuloročný rekord. Rok 2019 je teda zatiaľ najúspešnejším v histórii spoločnosti nielen podľa počtu predaných vozidiel, ale aj z hľadiska rozvoja pobočkovej siete, ktorá sa rozrástla už na 57 predajných a výkupných miest. Najväčšia vďaka za to patrí našim takmer trom tisíckam zamestnancov, ale aj skoro 170 tisícom zákazníkov, ktorí si od nás minulý rok auto kúpili, alebo ho u nás predali," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO prevádzkuje.Pri súčasnom vývoji predajov možno očakávať, že sieť autocentier AAA AUTO privíta počas tohtoročného leta už svojho dva a pol miliónteho zákazníka. "Od doby po kríze sme dokázali v rámci strednej Európy naše predaje viac než zdvojnásobiť a verím, že aj vďaka pokračujúcej expanzii v Poľsku a rozširovaniu či rekonštrukcii pobočiek v ostatných krajinách tento rok počet zobchodovaných áut ešte výrazne zvýšime," dodala Karolína Topolová. V súčasnosti má sieť AAA AUTO v Poľsku 13 pobočiek, do konca tohto roka plánuje zvýšiť ich počet na dvadsať. "Očakávame, že sa Poľsko v tomto roku stane s viac ako 20 000 predanými vozidlami našim druhým najväčším trhom. Tým bolo doteraz Slovensko s 18 000 automobilmi ročne," doplnila Topolová.Najpredávanejším vozidlom je už dlhodobo Škoda Octavia. Ťahúňom je obzvlášť v Českej republike a na Slovensku, kde obsadila s prehľadom prvé miesta. V Poľsku jej patrí tretia pozícia, v Maďarsku až štvrtá. Druhé a tretie miesto u nás a v Čechách obsadili dva veľmi obľúbené modely, ktorými sú Škoda Fabia a Volkswagen Passat. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo menšia Škoda je v ČR a SR druhým najobľúbenejším vozidlom a v Poľsku jej patrí 5. pozícia, v Maďarsku je až na 19. mieste. V Maďarsku sú všeobecne obľúbené pre nás nie až tak bežné autá ako napríklad Suzuki Swift, Opel Corsa, Suzuki Ignis alebo Mazda 3. V Poľsku a Maďarsku je na prvom mieste Opel Astra. Veľmi obľúbený je tu tiež Ford Focus obhajujúci druhú pozíciu. Skokanom roka je Škoda Rapid, ktorá sa posunula v ČR až na 4. pozíciu a v celej skupine je na 6. mieste.V roku 2019 opäť výraznejšie v obľube poskočili vozidlá SUV, ktorých sa v sieti autocentier AAA AUTO predalo o 14 % viac ako v predchádzajúcom roku. Zaujímavosťou je, že väčšinou nešlo o autá s náhonom na všetky štyri kolesá. Významnejšie stúpol tiež záujem o off-roady (nárast o 11 %) a o MPV (nárast o8 %). V celkovom súhrne si ale stále 35 % zákazníkov kupuje hatchback a 24 % kombi.Trendom uplynulého roka bol zvýšený záujem o benzínové varianty áut. V sieti autocentier AAA AUTO si55 % zákazníkov odviezlo benzínový automobil. "Snáď vôbec prvýkrát v našej takmer tridsaťročnej histórii klesol dopyt po dieseloch tak výrazne. Týchto automobilov sa predalo v celej sieti menej ako v minulom roku, a to prevažne v prospech benzínových áut," doplnila Topolová. Z alternatívnych pohonov najvýraznejšie rastie záujem o hybridné vozidlá, vlani bol nárast viac ako dvojnásobný.Suverenitu si držia vozidlá s manuálnou prevodovkou, ktoré si v roku 2019 v sieti AAA AUTO kúpilo83 % zákazníkov. Vozidlá s automatickou prevodovkou si ale výrazne polepšili, konkrétne o 13 %. V Českej republike si automat zvolilo o 7 % zákazníkov viac ako v roku 2018, na Slovensku bol nárast dokonca až o 12 %.Inzercia