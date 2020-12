AAA AUTO si udrží piaty najlepší predajný výsledok v histórii, aj po druhej vlne pandémie

Najpredávanejšie značky on-line v AAA AUTO v roku 2020 Česká republika Slovensko poradie značka pomer značka pomer 1. Škoda 33% Škoda 20% 2. VW 11% VW 12% 3. Hyundai 7% Ford 7% 4. Ford 6% Kia 6% 5. Renault 5% Peugeot 6% 6. Kia 5% Renault 6% 7. Citroen 4% Hyundai 5% 8. Peugeot 4% Opel 5% 9. BMW 3% Audi 4% 10. Audi 3% Citroen 4%

Najpredávanejšie modely áut on-line v sieti AAA AUTO v roku 2020 Česká republika Slovensko poradie model pomer model pomer 1. Škoda Octavia 11,1% Škoda Octavia 8,9% 2. Škoda Fabia 9,8% Škoda Fabia 5,2% 3. Volkswagen Passat 3,9% Volkswagen Passat 4,0% 4. Škoda Superb 3,2% Volkswagen Golf 2,3% 5. Volkswagen Golf 2,3% Ford Focus 2,3% 6. Hyundai i30 1,9% Opel Astra 2,2% 7. Ford Focus 1,8% Kia Ceed 2,1% 8. Kia Ceed 1,8% Škoda Superb 1,9% 9. Škoda Rapid 1,6% Renault Megane 1,8% 10. Renault Megane 1,4% Kia Sportage 1,7%

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Na trhu ojazdených áut na Slovensku pre koronavírus ubudlo až 60 000 vozidiel."Bohužiaľ, nastala situácia, ktorej sa celý sektor automotive na jeseň obával. Predaj na našich pobočkách bol pre pandémiu koronavírusu znovu obmedzený. Našťastie sa nám tentokrát darilo predávať hlavne on-line o polovicu vyšší objem vozidiel než na jar, ale stále sme sa nedostali cez polovicu bežných predajov. Náš celoročný počet predaných áut v skupine bude až 70 000. On-line predaje sa na tom budú podieľať možno až desiatimi percentami, zatiaľ čo v bežnom roku to skôr bývalo len pár promile," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA AUTO.Vďaka rýchlemu prechodu na on-line predaj a veľký záujem o ojazdené automobily v dobe, kedy boli pobočky otvorené, doteraz za jedenásť mesiacov skupina v sieti AAA AUTO predala 66 000 vozidiel. Z toho na Slovensku 13 100, v Českej republike 37 700, v Poľsku 12 600 a v Maďarsku 2 600. Pokiaľ sa pandémia koronavírusu nezhorší a pobočky budú v decembri prevažne otvorené, skupina očakáva celkové tohtoročné predaje až na hranici 70 000 áut. "To by bol stále ešte piaty najlepší výsledok v doterajšej 28-ročnej histórii spoločnosti," poznamenala Karolína Topolová. Sieť má v strednej Európe stabilne v ponuke celkom vyše 12 000 vozidiel.Na práve prebiehajúcu druhú vlnu pandémie sa sieť AAA AUTO dobre pripravila: "Robíme ozónovú dezinfekciu vozidiel aj pobočiek. V krajinách, kde sú autocentrá otvorené, sú pre zákazníkov k dispozícii dezinfekčné gély aj jednorazové rukavice. V kanceláriách zákazníkov od personálu oddeľujú prepážky z organického skla. Umožňujeme aj nákup vozidiel on-line, bez nutnosti návštevy pobočky," dodala Karolína Topolová.Aj napriek tomu, že sú tento rok zatiaľ k dispozícii dáta len za 11 mesiacov, je možné konštatovať, že sa na trhu ojazdených áut prejavil rapídny úbytok vozidiel. "Napríklad na Slovensku bude na trhu do konca roku chýbať takmer 60 tisíc vozidiel, v Poľsku takmer 230 tisíc áut a v Českej republike takmer 100 tisíc. Pre predstavu, v ČR bolo do minulého roku bežne ponúkaných okolo 900 tisíc áut, v Poľsku okolo dva a pol milióna a na Slovensku cca 430 tisíc áut. Náš odhad minuloročného počtu ponúkaných áut v Česku sa pohybuje okolo 800 tisíc, čo je minimálne o 100 tisíc vozidiel menej, než minulý rok," uviedol prevádzkový riaditeľ siete AAA AUTO Petr Vaněček.Aj v minulom roku klesala stredná hodnota veku ponúkaných ojazdených vozidiel. V Česku je tento trend viditeľný od roku 2017, kedy bola táto hodnota najčastejšie 10 rokov, a postupne sa dostala až na tohtoročných 9 a pol roka. Rovnaké to bolo na Slovensku, kde sa najčastejší vek dostal dokonca na hranicu 9 rokov, oproti 10 rokom v roku 2017. Najstaršie ojazdené vozidlá sú dlhodobo ponúkané v Poľsku. Tam sa najčastejšie vek áut naopak za posledných päť rokov zdvihol z 11 na 12 rokov. Najbežnejší stav tachometra za posledných päť rokov najviac poskočil na slovenskom trhu, kde sa z priemeru posledných piatich rokov okolo 170 tisíc najazdených kilometrov znížil na tohtoročných 157 tisíc km. V Česku sa ojazdené autá najčastejšie ponúkajú so 147 tisícami najazdených km, čo je tiež mierne zníženie. V Poľsku sa táto hodnota stabilne drží okolo 180 tisíc najazdených kilometrov."Za povšimnutie nepochybne stojí vývoj najčastejších cien, za ktoré sú ojazdené vozidlá ponúkané. Na Slovensku sa ceny od roku 2016 neustále zvyšujú. Dá sa povedať, že v posledných rokoch rastú cca o 600 eur ročne," doplnil Petr Vaněček. "Tento cenový rast je spôsobený niekoľkými faktormi, a to hlavne v sektore nových vozidiel. Malé SUV typu Škoda Karoq stálo pred pár rokmi 15 000 eur, dnes sa nedostane pod 22 500 eur." Medzi dôvody, ktoré stoja za zvyšovaním cien podľa Petra Vaněčka patria výpadky v dodávkach dielov aj vozidiel, uzatvorené predajne alebo obmedzený predaj, tlak na elektrifikáciu, pokuty automobilkám za emisie, rast cien prenájmu vozidiel aj zdražovanie leasingov. "Mobilita v poslednej dobe celkovo výrazne zdražela. V dobe zhoršujúcej sa ekonomickej situácie, rastúcich cien a zároveň nedostatku nových áut stúpa význam sektoru ojazdených vozidiel," doplnil Petr Vaněček.Rovnako, ako v iných sektoroch maloobchodu, aj na trhu ojazdených vozidiel urýchlila pandémia koronavírusu rozvoj on-line predaja. Nástup nakupovania ojazdených áut prostredníctvom webu začal už pred pandémiou, ale počas tohto roku sa z neho na trhu vozidiel stala hlavná téma. "Svetový trend online predaja ojazdených vozidiel v mnohých krajinách prekračuje nárast o viac než 100 %. Tento trend je viditeľný hlavne v západnej Európe a v USA. Dôležité je, že aaaauto.sk nie je len webová stránka s ponukou áut, ale skutočne umožňuje sprocesovať celý nákup online. Od výberu vozidla, cez zaplatenie až po doručenie domov. Počas sviatkov, o polnoci, kedykoľvek," hovorí Stanislav Gálik, výkonný riaditeľ inovačného laboratória AuresLab z holdingu AURES.Informačný servis