Abašidze: Riešenie problémov vo vzťahoch Ruska s Gruzínskom nevidno

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tbilisi 27. novembra (TASR) - Vzťahy Ruska a Gruzínska sú stále uviaznuté na mŕtvom bode, pričom obe krajiny majú aj naďalej ďaleko od toho, aby boli dobrými susedmi. V rozhovore pre gruzínsku televíznu stanicu Imedi to v stredu uviedol osobitný predstaviteľ predsedu gruzínskej vlády pre vzťahy s Ruskou federáciou Zurab Abašidze. Informovala o tom agentúra TASS.vyhlásil gruzínsky diplomat pred odchodom do Prahy, kde by mal vo štvrtok rokovať s bývalým námestníkom ruského ministerstva zahraničných vecí Grigorijom Karasinom.Tbilisi prerušilo diplomatické vzťahy s Moskvou 2. septembra 2008. Reagovalo tak na rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť Abcházska a Južného Osetska.Post osobitného predstaviteľa predsedu gruzínskej vlády pre vzťahy s Ruskou federáciou vytvoril v roku 2012 vtedajší gruzínsky premiér Bidzina Ivanišvili. Do tejto funkcie následne vymenoval Abašidzeho, ktorý v rokoch 2000-04 zastával funkciu gruzínskeho veľvyslanca v Rusku.