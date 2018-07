Abbás v Moskve: Nové židovské osady sú kľúčový problém Palestíny

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. júla (TASR) - Budovanie židovských osád je v súčasnosti hlavným problémom Palestíny. Na stretnutí so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom to v sobotu povedal palestínsky prezident Mahmúd Abbás.citovala Abbása agentúra TASS.Blízky východ a Palestína zažívajú v súčasnosti podľa Abbása, pričom situáciu najviac zhoršujú práve plány na výstavbu nových osád.Abbás ďalej konštatoval, že vzťahy medzi Palestínou a Spojenými štátmi majú tiež ďaleko od ideálu.povedal Abbás. "Odmietame "pokusy Američanov vnútiť nám svoje rozhodnutia o najcitlivejších problémoch Palestíny," dodal.Rusko udržiava tradične dobré vzťahy s Palestínčanmi, zároveň má aj pri súčasných konfliktoch na Blízkom východe úzke kontakty s Izraelom.Abbás cestuje do Moskvy často. V nedeľu tam bude sledovať finále majstrovstiev sveta vo futbale.