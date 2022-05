Abramovič bude od pondelka ľahší o 2,5 miliardy libier, prebehne plánovaný predaj klubu FC Chelsea

Najlukratívnejší obchod v histórií

Podpora mládežníckej organizácie

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Pravdepodobne už v pondelok skompletizujú predaj anglického futbalového klubu FC Chelsea konzorciu záujemcov na čele so spoluvlastníkom bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers Vedenie "The Blues" už potvrdilo, že dohoda je na svete, odobrili ju už aj vlády Veľkej Británie a Portugalska. Transakcia za 2,5 miliardy libier, v prepočte približne 2,94 milióna eur, bude najlukratívnejší obchod v histórii športu. "Očakávame, že obchod deinitívne uzavrieme v pondelok," uvádza sa v sobotňajšom stanovisku FC Chelsea.Po devätnástich rokoch sa v organizácii "The Blues" skončí éra Rusa Romana Abramoviča , ktorý z predaja neuvidí ani libru a všetky financie poputujú na pomoc obetiam vojny na území Ukrajiny. Tú v závere februára rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov, preto musel Abramovič pristúpiť k predaju klubu.Rus sa totiž ocitol na sankčnom zozname, Chelsea má zmrazené aktíva a funguje v obmedzenom režime. Náklady A-tímu na zápasy u súperov v jari 2022 nesmeli presiahnuť v prepočte 24-tisíc eur.Súčasťou konzorcia, ktoré kúpi FC Chelsea, je okrem Boehlyho je aj švajčiarsky boháč Hansjörg Wyss či Mark Walter, ktorý je rovnako ako americký obchodník súčasťou vlastníckej štruktúry LA Dodgers. Boehly tiež vlastní menšinové podiely v basketbalových tímoch Los Angeles Lakers a Los Angeles Sparks.Noví vlastníci plánujú investovať ďalších 1,75 miliardy libier (cca 2 miliardy eur) do rozvoja klubu. Okrem rekonštrukcie Stamford Bridge plánujú touto sumou podporiť aj mládežnícku akadémiu a ženský tím. Pod Romanom Abramovičom získala Chelsea za 19 rokov spolu 21 trofejí.