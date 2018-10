Absolútnou víťazkou na MS v silovom trojboji sa stala Nemka Otterová

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 17. októbra (TASR) - Nemecká reprezentantka Nadia Otterová sa stala absolútnou víťazkou stredajšieho programu ženskej kategórie na WUAP majstrovstvách sveta v silovom trojboji, ktorý sa až do nedele koná v Mestskej športovej hale v Trnave.V drepe, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu zdvihla dovedna 605 kg, čo pri prepočte na jej vek (35 rokov) znamenalo do celkového hodnotenia 892,375 bodov. Pozornosť pútala i Tamecia Robinsonová. Tridsaťdeväťročná Američanka vyhrala vo váhovej kategórii nad 90 kg s celkovým výkonom 365 kg.Najúspešnejšou Slovenkou bola Elena Šímová. Štyridsaťročná pretekárka v kategórii do 75 kg prekonala svetové rekordy v drepe (vylepšila ho na 200 kg) a tlaku na lavičke (105 kg). Celkovo zdvihla v troch disciplínach 490 kg, čo jej prinieslo 778,61 bodov.Bianka Kováčiková z domáceho klubu 365 Gym Trnava prekonala v kategórii junioriek do 56 kg v drepe výkonom 150 kg svetový rekord. Informovala tlačová správa organizátorov.V stredu večer sa na MS predstavili ešte najväčší muži. Program trvá až do polnoci, vstup na podujatie je zdarma. V Trnave sa bude súťažiť každý deň až do nedele 21. októbra.