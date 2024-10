Absolventi doktorandského štúdia v odbore právo by mali mať možnosť po splnení podmienok požiadať o zápis do zoznamu advokátov

Povinná prax advokátskeho koncipienta

Úspešné doktorandské štúdium

18.10.2024 (SITA.sk) - Absolventi doktorandského štúdia v odbore právo by mali mať od januára možnosť po splnení podmienok predpokladaných zákonom požiadať Slovenskú advokátsku komoru o zápis do zoznamu advokátov.Navrhujú to v novele zákona o advokácii koaliční poslanci Rudolf Huliak Ivan Ševčík (všetci klub SNS ).Absolvent doktorandského štúdia bude podľa návrhu musieť splniť navyše aj tzv. povinnú minimálne trojročnú prax advokátskeho koncipienta. V súčasnosti zákon vyžaduje pre záujemcov o advokátske povolanie minimálne päťročnú koncipientskú prax a zloženie advokátskej skúšky.„Návrh zákona má pozitívne motivovať advokátskych koncipientov k ďalšiemu vzdelávaniu na najvyššom (III.) stupni vysokoškolského štúdia, a teda prispievať k vyššej odbornosti advokátskeho stavu. Schválením návrhu zákona sa prispeje k dosiahnutiu vyššej kvality vo sfére poskytovania služieb advokátmi," uvádzajú navrhovatelia.V súčasnosti je podľa navrhovateľov v zozname Slovenskej advokátskej komory zapísaných 1 612 advokátskych koncipientov, z ktorých doktorandské štúdium úspešne absolvovalo len 38, čo predstavuje z celkového počtu približne iba dve percentná.„Pre úplnosť, v súčasnosti má cca iba päť percent aktívnych advokátov absolvované doktorandské štúdium," dodali predkladatelia.