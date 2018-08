Absolventi DUK ukončili letné vysokoškolské vzdelávanie promóciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) – Prázdninové vysokoškolské vzdelávanie na Detskej Univerzite Komenského (DUK) v Bratislave ukončili v stredu slávnostnou promóciou. V aule tejto univerzity sa začala hymnou DUK, na ktorú desiatky študentov tancovali.Z 345 prihlásených chlapcov a dievčat vo veku 9 až 14 rokov si diplomy o úspešnom absolvovaní 16. ročníka DUK prevzalo 255. Deviati najlepší sa potešili aj z tabletu a notebooku. Mnohí si slávnostnú chvíľu užili v prítomnosti rodinných príslušníkov.prihovoril sa malým absolventom rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta.Aj iniciátor DUK a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura zagratuloval všetkým, ktorí sa cez prázdniny vzdelávali.dodal Kukura.konštatovala štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba absolventom pripomenul, že akademické vzdelávanie je dôležité, ale treba byť aj dobrým človekom.Ešte pred záverečným aktom si študenti vypočuli prednášku profesora fyzikálnej chémie Univerzity Warwick vo Veľkej Británii Vasiliosa Stavrosa na tému Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom? Bola to ôsma prednáška, z ktorých sedem absolvovali na stredajších stretnutiach v Divadle Aréna. Tam sa dozvedeli, prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz rokov 1968 a 1989, že šport je dobrou investíciou do života, prečo by mali spoznávať svet aj kedy 2+2 je 5.Program bol obohatený o dobrovoľné sprievodné podujatia. Bol to army workshop v 13. mechanizovanom prápore v Leviciach, exkurzie a vzdelávacie programy v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným múzeom a Slovenskou filharmóniou. Loďou navštívili Múzeum moderného umenia Danubiana v Čunove, boli v Národnej banke Slovenska, v Energolande v Mochovciach, zažili štvordňovú školu v prírode na Planinke, absolvovali televízny workshop, s choreografom Miňom Kerešom tanečný workshop aj diskusnú parlamentnú hodinu otázok s poslancami Národnej rady SR.Za 16 rokov sa prihlásilo na DUK 5040 detí, z nich 4284 ju úspešne absolvovalo. Súčasťou tohto vzdelávania je online DUK, kde sa tento rok prihlásilo vyše 400 záujemcov. Tí budú vyhodnotení v septembri.