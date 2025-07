Absolventi informatiky majú najvyššie platové očakávania, od reálnych ponúk sa veľmi nelíšia

Reálne ponuky

Najdrahší absolventi

Pozícia lekárov

2.7.2025 (SITA.sk) - Najnovšia analýza portálu Profesia.sk potvrdila, že absolventi a absolventky informatiky majú najvyššie platové očakávania spomedzi všetkých odborov. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol 1 581 eur, pričom takmer rovnako sú na tom aj absolventi strojárstva.„Mzda je pre uchádzačky a uchádzačov o prácu pri prezeraní pracovných ponúk najdôležitejšia, dáta tak vyplývajú z toho, na aké inzeráty reagujú," uvádza analýza.Podľa údajov portálu Platy.sk je priemerný základný plat zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a praxou do 1 roka vo veku od 23 do 26 rokov za posledných 12 mesiacov 1 494 eur. Analýza ukázala, že očakávania absolventov nie sú nereálne a často sa približujú reálnym ponukám na trhu práce.„Najvyššie finančné očakávania majú absolventi a absolventky informatiky. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol 1 581 eur, takmer rovnako sú na tom aj absolventi strojárstva. O 20 eur menej v priemere očakávajú úspešní študenti technického zamerania," uvádza Profesia.sk.Čerství informatici a informatičky najčastejšie ostávajú v odbore, ktorý vyštudovali, pričom medzi piatimi najčastejšie vyhľadávanými pozíciami sú štyri z IT sektoru. Naopak, absolventi prírodných a spoločenských vied, pedagogiky či teológie sa zaujímajú najmä o inzeráty mimo svojho odboru.Z pohľadu univerzít najvyššie finančné ohodnotenie očakávajú absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave , kde priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, dosiahol 1 627 eur. „Najdrahší" sú absolventi STU. O 56 eur menej očakávajú absolventi Univerzity J. Selyeho, zárobok 1 537 eur mesačne si predstavujú absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Analýza tiež ukázala, že absolventi 25 fakúlt očakávajú viac ako priemerný základný plat zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a praxou do 1 roka. Najvyšší priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, je na pozície lekárov a lekárok.„Na čele sú absolventi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorí v priemere očakávajú 1 884 eur, tretích ‚najdrahších' absolventov má Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, ktorí si predstavujú o 50 eur nižší mesačný plat. Druhé najvyššie mzdové očakávania majú absolventi Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity," uzatvára analýza.