Absolventi so 4-ročnou praxou sú na trhu čoraz žiadanejší

9.2.2021 (Webnoviny.sk) -V tomto školskom roku študuje s Kauflandom v duále 69 mladých ľudí na stredných školách po celom Slovensku a priestor pre ďalších je otvorený aj v školskom roku 2021/2022. Obchodný reťazec už má aj prvých absolventov. Niektorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole a viac ako polovica využila jeho ponuku a zamestnali sa tu.Aktuálne je možné odbornú prax v rámci duálneho vzdelávania absolvovať v 36 zo 70 predajní Kaufland." hovorí Lucia Vargová, vedúca oddelenia firemnej komunikácie spoločnosti Kaufland.Prínosom štúdia teórie v reálnej praxi nie sú len 4-ročné skúsenosti čerstvých absolventov, ale aj množstvo finančných a nefinančných benefitov, ktoré zamestnávatelia študentom ponúkajú. Keďže niektoré sú viazané na dosiahnuté študijné výsledky, má to podľa Tatiany Mókosovej, riaditeľky SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave, ktorá je súčasťou duálneho systému, pozitívny vplyv na prístup mladých aj k samotnému štúdiu teórie.Študenti duálneho vzdelávania s Kauflandom môžu počítať s hodinovou mzdou od 3,60 eur pre prvákov až do výšky 4,05 eur pre štvrtákov, pričom každý rok k 1. 1. sa mzda zvyšuje spolu s rastom minimálnej mzdy. Prospechové štipendium za výsledky a dochádzku od 50 eur mesačne pre prvákov tiež v každom ročníku rastie. Samozrejmosťou sú stravné lístky za každý odpracovaný deň, bezplatné pracovné oblečenie, mesačný príspevok na cestovné, plná úhrada ubytovania na internáte, interné školenia a exkurzie podľa aktuálnej situácie a tiež finančné odmeny za mimoriadne aktivity, či výnimočný prospech.Do duálu s Kauflandom sa môžu žiaci prihlásiť na 12 stredných odborných školách po celom Slovensku – v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Vranove nad Topľou, Zvolene, či Žiline. Miesto štúdia ich však neviaže pracovať v rovnakej lokalite. Môžu si vybrať hociktorú z 36 certifikovaných predajní Kauflandu podľa aktuálnej ponuky pracovného miesta a svojej preferencie, a v prípade záujmu tam zotrvať počas celého svojho štúdia. Tým sa aj dual líši od bežnej stredoškolskej odbornej praxe. Na vstup do duálneho systému stačí, aby žiak po výbere strednej školy oslovil Kaufland, absolvoval vstupný pohovor a získal potvrdenie o duálnom vzdelávaní, ktoré priloží k prihláške na strednú školu.Ak bude mať absolvent po úspešnom ukončení štúdia záujem pokračovať vo svojej kariére práve v Kauflande, maloobchodná sieť mu garantuje pracovné miesto. Avšak nie je viazaný pracovnú ponuku reťazca využiť, môže sa slobodne rozhodnúť, kam budú jeho kroky smerovať. Kaufland víta, ak sa jeho dualisti ďalej vzdelávajú aj na VŠ. Po úspešnom ukončení štúdia má pripravené ďalšie rozvojové programy, ako napríklad leadership program, kde sa absolventi s potenciálom postupne zapracujú na manažérsku pozíciu.Štúdium dualistov v oblasti obchodu aktuálne ovplyvňuje aj prebiehajúca pandémia. Teoretické hodiny absolvujú dištančne, rovnako ako ostatní stredoškoláci, a odborná prax sa tiež prispôsobila aktuálnej situácii.vysvetľuje Lucia Vargová z Kauflandu.Všetky informácie o duálnom vzdelávaní s Kauflandom nájdu deviataci a ich rodičia na stránke kariera.kaufland.sk/dual Informačný servis