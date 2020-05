Absolventi stredných škôl sa na úrad práce nemusia ponáhľať, majú čas do 7. septembra

Prídavok do konca augusta

Zrušené maturitné skúšky

27.5.2020 - Absolventi stredných škôl sa môžu zaevidovať na úrade práce najneskôr do 7. septembra. Nie je to však ich povinnosť. Ak tak neurobia a ani nenastúpia na vysokú školu či do práce, štát ich bude registrovať ako dobrovoľne nezamestnaných.V takom prípade si musia sami hradiť povinné zdravotné poistenie. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžu študenti podať aj skôr ako 7. septembra, a to hneď po maturitnej skúške.Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová, maturanti sú žiakmi stredných škôl do skončenia školského roka, teda do 31. augusta. Dovtedy na nich rodičia môžu poberať prídavok na dieťa.„Ak po prázdninách maturant nebude pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo nebude mať prácu, môže sa evidovať na úrade práce ako nezamestnaný,“ priblížila.Dodala, že ide o rozhodnutie daného maturanta a evidencia na úrade práce nie je povinná. Ako dobrovoľne nezamestnanému mu však zo zákona vyplýva povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie, respektíve doplatiť si alikvotnú časť.Maturanti sú žiakmi stredných škôl do skončenia školského roka, teda do 31. augusta. Dovtedy na nich rodičia môžu poberať prídavok na dieťa, no ak sa maturant zaeviduje na úrade práce skôr, teda napríklad hneď po maturite, rodič príde o prídavky.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre agentúru SITA priblížilo, že končiaci stredoškoláci, ktorí akceptovali výslednú známku, budú mať na maturitnom vysvedčení dátum 15. máj. Pri neakceptovaní známky sa na maturitnom vysvedčení uvedie reálny dátum vykonania poslednej skúšky.Maturity boli v tomto školskom roku v dôsledku mimoriadnej situácie zrušené. Nahradil ich aritmetický priemer koncoročných známok. Ak žiaci nesúhlasili s výslednou známkou, mohli požiadať o absolvovanie klasickej maturity. Ústne maturity na opravenie priemeru si však zvolilo menej ako jedno percento maturantov.Ministerstvo školstva uviedlo, že školy podľa nového systému vypočítali maturantom 142 489 známok. Priemerná známka, ktorú maturanti získali, bola dvojka, presnejšie 2,07.Podľa údajov ministerstva školstva by v tradičnej forme malo maturovať 392 stredoškolákov. Ústna časť maturitných skúšok sa koná v trojtýždňovom období medzi 25. májom a 13. júnom. Internú časť maturitnej skúšky malo tento rok absolvovať viac ako 41-tisíc stredoškolákov na vyše 690 školách.