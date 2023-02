Absolventky stredných a vysokých škôl by mali mať nárok na materskú dávku, navrhujú poslanci za stranu SaS

Motivácia k materstvu

V Česku to už platí

26.2.2023 (SITA.sk) - Absolventky stredných a vysokých škôl by mali mať nárok na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia, ktoré je podmienkou pre priznanie materskej dávky, by sa totiž malo od začiatku budúceho roka započítavať aj obdobie štúdia na strednej škole alebo vysokej škole, ak žena toto štúdium úspešne ukončila.Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslanci z klubu SaS Tomáš Lehotský . O návrhu novely zákona by mal parlament rokovať na marcovej schôdzi.„Cieľom návrhu je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy," tvrdia liberáli.Týmto opatrením sa podľa nich zlepšia možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien, ktoré vzhľadom na nemožnosť poberať materskú dávku po ukončení štúdia nemajú vytvorené priaznivé podmienky na materstvo.„Pri tvorbe tohto legislatívneho návrhu vychádzame z praxe, ktorá sa osvedčila v Česku, kde táto právna úprava už platí a okrem iných faktorov spôsobuje odlev slovenských študentiek na české vysoké školy, čím naše hospodárstvo výrazne stráca," dodali poslanci za SaS.Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má v súčasnosti nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.