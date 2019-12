AC Miláno oficiálne predstaví Ibrahimoviča v piatok 3. januára

Útočník AC Miláno Zlatan Ibrahimovič po góle proti Catanii v zápase talianskej futbalovej Serie A v roku 2011. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 31. decembra (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno oficiálne predstaví Zlatana Ibrahimoviča ako svoju staronovú posilu v piatok 3. januára. Potvrdilo to vedenie "rossoneri" v oficiálnom vyhlásení, v ktorom informovalo, že vo štvrtok podstúpi švédsky útočník lekársku prehliadku.Ibrahimovič sa vracia do Milána po siedmich rokoch. S klubom podpísal šesťmesačný kontrakt, ktorý mu vynesie 3,5 milióna eur plus bonusy, s opciou na ďalší rok. "" komentoval kanonier svoj návrat. Príchod švédskej legendy má slávnemu klubu pomôcť prekonať zlý začiatok sezóny. Po jesennej časti je AC až na 11. mieste, ďaleko za pozíciami, ktoré sa spájajú s ambíciami klubu." uviedol 38-ročný útočník, ktorý v rokoch 2010-2012 nastrieľal za AC v 85 stretnutiach 56 gólov a výrazne mu pomohol k doteraz poslednému ligovému titulu v roku 2011.