Ač: Pri dekarbonizácii treba zastaviť dotácie do ťažby fosílnych palív

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Praha 19. augusta (TASR) – Najlepšou cestou na dosiahnutie uhlíkovej neutrality je elektrifikácia dopravy a bývania, ako aj významné zníženie spotreby energie prechodom na úspornejšie domy a budovy. Alexander Ač z Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR tak reagoval na otázku TASR, aké alternatívy má Slovensko k dispozícii k zemného plynu vzhľadom na to, že medzi rokmi 2030 a 2050 by jeho spotreba mala klesnúť na desatinu dnešnej, ak chce Európa dosiahnuť o pár desaťročí uhlíkovú neutralitu.upozorňuje Ač.Ako spresnil, podstatou uhlíkovej neutrality je dosiahnutie stavu, keď sa množstvo emisií vypustených na území daného štátu zároveň pohltí prírodnými procesmi do ekosystémov na súši alebo v oceánoch.uviedol.Slovensko podľa neho nemá nenaplnený potenciál solárnej energie, či už fotovoltiky alebo termálnej. Technický potenciál vetra je menší, ale podľa neho dnes takmer nevyužitý.zdôraznil.Zároveň dodal, že sa budeme musieť zrejme rozlúčiť so súčasným modelom ekonomiky založenej na raste, pretože ten nie je udržateľný ani na princípe "zelenej" ekonomiky.Podľa ekológa by prvým a okamžitým krokom v súčasnosti malo byť zastavenie priamych či nepriamych dotácií do ťažby fosílnych palív; na Slovensku sa to týka uhlia. Následne sa musí postupne zvyšovať uhlíková daň, ktorá sa viac dotkne ľudí s vyššou spotrebou energie. Takto získané prostriedky by boli výhradne určené na zrýchlenú transformáciu k nízkouhlíkovej ekonomike.konštatoval Ač.Pripustil, že ak nebude snaha riešiť problém nejakou formou globálnej kooperácie, respektíve globálnej uhlíkovej dane, tak je problém neriešiteľný.varuje ekológ.Česká republika, Maďarsko a Poľsko v júni na summite členských štátov EÚ v Bruseli zablokovali pokusy ostatných štátov dosiahnuť dohodu o uhlíkovej neutralite do roku 2050.uzavrel Alexander Ač.Šéfovia štátov a vlád dostanú ďalšiu príležitosť na dosiahnutie dohody na summite v októbri tohto roka. Ten sa uskutoční po klimatickom summite OSN, ktorý zvolal generálny tajomník OSN António Guterres na 23. septembra.