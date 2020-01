Adam Jánošík zmenil klub v českej najvyššej súťaži, z Litvínova sa sťahuje do Plzne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Adam Jánošík zmenil klub v najvyššej českej súťaži. Dvadsaťsedemročný bek doteraz pôsobil v Litvínove, po pondelkovej výmene za iného zadáka Michala Moravčíka je už hráčom konkurenčnej Plzne.Za Litvínov hral tento reprezentant SR od začiatku aktuálnej sezóny, v 37 dueloch mal bilanciu 5 gólov a 7 asistencií.. V minulosti v Česku pôsobil aj v Liberci a Chomutove."Bolo to pre nás ťažké rozhodovanie, pretože Michal bol našim hráčom už od mládežníckeho veku. Odviedol u nás veľký kus práce, za ktorý mu ďakujeme. Vieme, že po sezóne bude odchádzať. Adama me mali vytipovaného, že by mohol zaujať jeho miesto. Pre výmenu sme sa rozhodli už teraz a dúfame, že bude pre všetky strany prínosná," prezradil športový manažér HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák na oficiálnom klubovom webe.Adam Jánošík hral v minulej sezóne v KHL za Slovan Bratislava. Slovensko reprezentoval na troch majstrovstvách sveta v rokoch 2015, 2017 a 2018. V ročníku 2014/2015 získal s Košicami slovenský titul.