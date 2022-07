Adam Sýkora najviac zaujal kluby kanadskej juniorskej CHL, bol draftovaný z prvého miesta

Mišiak pomohol národnému tímu

Draftovaní boli aj ďalší Slováci

2.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví útočníci Adam Sýkora a Martin Mišiak najviac zaujali kluby z kanadskej juniorskej súťaže CHL, ktoré si v piatok vyberali talentovaných mladíkov pôsobiacich v Európe na Import drafte.Sýkoru si z celkovej prvej pozície vybral tím Medicine Hat Tigers z podsúťaže WHL, zatiaľ čo Mišiak putoval do tímu Saginaw Spirit z OHL.Na 31. ročníku podujatia kluby draftovali spolu 64 hokejistov z 13 krajín, najviac bolo Čechov (23) a dokopy zaznelo 11 slovenských mien."Adam je talentovaný útočník so skvelým ťahom na bránku a hrá s vysokou intenzitou. Dokáže získať na ľade čas aj priestor, nebojí sa byť prvý pri puku a hrať v rohoch klziska či pred bránkou súpera. Na MS bol excelentný ako jeden z najmladších hráčov na turnaji a očakávame, že na drafte NHL príde na rad v prvých kolách. Sme nadšení, že sme získali hráča jeho kalibru a radi mu poskytneme prostredie, v ktorom sa bude môcť ďalej zlepšovať a rozvíjať svoju hru," povedal o Sýkorovi tréner a generálny manažér Medicine Willie Desjardins pre oficiálny klubový web.Sedemnásťročný Sýkora je úradujúcim vicemajstrom slovenskej extraligy s HK Nitra, v tomto roku tiež reprezentoval Slovensko na MS vo Fínsku. V konečnom preddraftovom rebríčku skautov NHL skončil na 42. mieste spomedzi hráčov pôsobiacich v Európe.Rovnako 17-ročný Mišiak má za sebou prvý ročník medzi mužmi, v slovenskej najvyššej súťaži hral za HC Nové Zámky.Slovenskému národnému tímu do 18 rokov pomohol piatimi bodmi v piatich zápasoch zvíťaziť na MS 1A-Divízie a vrátiť sa do elitnej kategórie. Na drafte nováčikov do NHL bude dostupný o rok.Tretím najvyššie draftovaným Slovákom na tohtoročnom Import drafte CHL bol celkovo piaty Ondrej Molnár (Erie/OHL), ôsmy skončil Jakub Chromiak (Sudbury/OHL), desiaty bol Samuel Honzek (Vancouver/WHL), dvanásty Žigmund Zöld (Val-d´Or/QMJHL), pätnásty Roman Kukumberg (Chicoutimi/QMJHL).Na 31. pozícii sa umiestnil Alex Čiernik (Lethbridge/WHL), na 54. mieste skončil František Ridzoň (Quebec/QMJHL), na 58. priečke bol Alex Šotek (Hamilton/OHL) a na 68. poste Dalibor Dvorský (Sudbury/OHL).