Adam Žampa sa v obrovskom slalome kvalifikoval do finále SP, v Kranjskej Gore obsadil 26. priečku

Klesol o priečku

Líder hodnotenia

13.3.2021 - Slovenský reprezentant Adam Žampa sa ako prvým muž spod Tatier kvalifikoval do finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.Tridsaťročný Kežmarčan po sobotňajšom obrovskom slalome v slovinskej Kranjskej Gore figuruje v hodnotení disciplíny na 24. mieste so ziskom 106 bodov, v sobotu 20. marca tak nebude chýbať na štarte obrovského slalomu SP vo švajčiarskom Lenzerheide.Právo štartu tam má len 25 najlepších v poradí disciplíny SP, najlepší v celkovom poradí SP a úradujúci juniorský majster sveta v disciplíne. Jeho mladší brat Andreas Žampa v sobotu skončil v 1. kole na 39. mieste a nekvalifikoval sa do druhej jazdy.Adam Žampa v sobotňajšom obrovskom slalome v Kranjskej Gore bol po 1. kole na 25. mieste, po druhom klesol o jednu priečku nadol, ale aj to mu stačilo na udržanie sa v elitnej dvadsaťpäťke.Sobotňajší "obrák" vyhral Švajčiar Marco Odermatt s veľkým náskokom 1,06 sekundy pred lídrom po prvom kole krajanom Loicom Mellardom, tretí skončil so stratou 1,09 s na víťaza Rakúšan Stefan Brennsteiner.Dvadsaťtriročný Odermatt dosiahol zatiaľ len štvrtý triumf v SP, druhý v obrovskom slalome.



Lídrom hodnotenia disciplíny je aktuálne Odermatt so ziskom 625 bodov, na druhú priečku s 25-bodovou stratou odsunul Francúza Alexisa Pinturaulta, ktorý v sobotu obsadil 4. pozíciu.



V celkovom poradí SP je prvý Pinturault so ziskom 1100 bodov, druhý Odermatt doteraz nazbieral 1069 bodov a tretí Rakúšan Marco Schwarz 718 bodov. Adamovi Žampovi patrí 66. pozícia so 106 bodmi.

výsledky:



1. Marco Odermatt 2:12,87 min,

2. Loic Meillard (obaja Švaj.) +1,06 s,

3. Stefan Brennsteiner (Rak.) +1,09,

4. Alexis Pinturault +1,11,

5. Mathieu Faivre (obaja Fr.) +1,18

6. Filip Zubčič (Chor.) 1,33,

7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,34,

8. Manuel Feller (Rak.) +1,45,

9. Gino Caviezel (Švaj.) +1,52,

10. Stefan Luitz (Nem.) +1,53 ... 26. Adam ŽAMPA +3,12, Andreas Žampa (obaja SR) nepostúpil do 2. kola



poradie v obrovskom slalome:



1. Odermatt 625,

2. Pinturault 600,

3. Zubčič 526,

4. Meillard 393,

5. Faivre 318,

6. Justin Murisier (Švaj.) 229 ... 24. Ad. ŽAMPA 106, 48. And. ŽAMPA 11



celkové poradie SP:



1. Pinturault 1100,

2. Odermatt 1069,

3. Marco Schwarz (Rak.) 718,

4. Meillard 710,

5. Matthias Mayer 700,

6. Vincent Kriechmayer (obaja Rak.) 675 ... 66. Ad. ŽAMPA 106, 134. And. ŽAMPA 11





Zdroj: Webnoviny.sk - Adam Žampa sa v obrovskom slalome kvalifikoval do finále SP, v Kranjskej Gore obsadil 26. priečku © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.