Áder otvoril budapeštiansky summit o vode, vyzval k zodpovednosti

János Áder, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 15. októbra (TASR) - Logickým následkom nezodpovednosti ľudstva sú drámy v podobe nedostatku pitnej vody, záplav či kontaminácie vôd, upozornil v utorok v otváracom prejave 3. Budapeštianskeho svetového summitu o vode maďarský prezident János Áder.Podľa agentúry MTI Áder zdôraznil, že cieľom summitu je predísť kríze s vodou, ktorá ohrozuje bezpečnosť zásobovania potravinami, znemožňuje výrobu energie, zabraňuje rozvoju miest, bráni predvídateľnému fungovaniu hospodárstva a spôsobuje vážne poškodenie zdravia ľudí.Áder upozornil na skutočnosť, že v súčasnosti najmenej štyri miliardy ľudí trpia nedostatkom pitnej vody, a to v niektorom období roka v dĺžke najmenej jedného mesiaca. Citoval tiež správu Organizácie spojených národov (OSN), z ktorej vyplýva, že do roku 2030 pre nedostatok pitnej vody bude musieť opustiť svoje domovy 700 miliónov ľudí.Na trojdňový summit pricestovalo do Budapešti vyše 2300 ľudí zo 118 krajín sveta. Zúčastňuje sa na ňom vyše 30 delegácií vedených ministrami, ako aj zástupcovia viacerých medzinárodných organizácií, multilaterálnych finančných inštitúcií a experti z oblasti vodného hospodárstva.Prvý budapeštiansky vodný summit z iniciatívy Ádera v spolupráci s organizáciami OSN a Svetová vodná rada (WWC) zorganizovali v októbri 2013.