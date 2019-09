Administratíva D. Trumpa rokuje po prvý raz s húsíjmi o mieri v Jemene

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. septembra (TASR) - Spojené štáty začali rokovania so šiitskými povstalcami - húsíjmi - s cieľom ukončiť konflikt v Jemene. Vo štvrtok to počas návštevy Saudskej Arábie pre novinárov uviedol americký vyslanec pre blízkovýchodný región David Schenker. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil Schenker.Ako pripomína AFP, ide o vôbec prvý priamy kontakt administratívy prezidenta Donalda Trumpa s Iránom podporovanými húsíjmi za štyri roky trvania občianskej vojny v Jemene.Predstavitelia Spojených štátov už s húsíjmi viedli krátke rokovania v júni 2015 v čase administratívy bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. Washington sa vtedy snažil presvedčiť šiitských povstalcov, aby sa zúčastnili na mierových rokovaniach, ktoré sa konali v Ženeve pod patronátom OSN. Ani niekoľko kôl rokovaní v tomto formáte však neprinieslo trvalé riešenie konfliktu, ktorý medzitým túto arabskú krajinu dostal na pokraj hladomoru.Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba