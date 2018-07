Administratívne usporiadanie môže zefektívniť Bratislavu a Košice

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Bratislava a Košice by mohli fungovať efektívnejšie, stačilo by zmeniť ich administratívne usporiadanie. Tým by sa podľa Ministerstva financií (MF) SR uvoľnilo niekoľko miliónov eur ročne. Obe mestá totiž majú relatívne vysoké jednotkové náklady na výkon správy, upozornil rezort financií.Zmenou administratívneho usporiadania by sa podľa MF SR uvoľnilo 7,6 až 37,2 miliónov eur ročne, ktoré by sa mohli využiť efektívnejšie, napríklad na výstavbu materských škôlok, domovov sociálnych služieb či opravu ciest.priblížil rezort financií. Zároveň poukázal na to, že tieto financie by stačili ročne na výstavbu 10 až 50 dvojtriednych škôlok alebo na opravenie a udržiavanie 7,1 až 35,6 štvorcových kilometrov ciest v správe obcí.Bratislava a Košice majú tzv. dvojúrovňovú samosprávu, to znamená magistrát a mestské časti. Hlavné mesto SR má 17 mestských častí a metropola východu 22, pričom každá mestská časť má svojho starostu a mesto ako celok primátora.uviedol rezort financií s tým, že obe mestá tak majú relatívne vysoké jednotkové náklady na výkon správy.Ušetrenie finančných prostriedkov by sa podľa ministerstva mohlo realizovať napríklad zmenou usporiadania samosprávy podľa modelu Veľké mesto.konštatuje rezort financií, podľa ktorého je hlavné mesto v niektorých krajinách súčasne aj krajom alebo spolkovou krajinou. Príkladom je Praha, Viedeň či Londýn.Ďalšou možnosťou je podľa MF SR zlúčenie kompetencií mesta Bratislava a vyššieho územného celku (VÚC), ktoré sa v mnohých oblastiach prekrývajú. Po zlúčení by sa tak rozhodovalo na jednom mieste napríklad o celom regionálnom školstve.Rezort financií sa domnieva, že by sa dalo uvažovať aj o zmene usporiadania samosprávy Bratislavy a Košíc na jednu úroveň riadenia bez mestských častí, čím by sa uvoľnila časť výdavkov na výkon správy mestských častí.opisuje možný scenár MF SR.Cestou by mohol byť aj model okresov, konštatuje rezort financií. V tomto modeli by sa spojili mestské časti Bratislavy a Košíc do súčasných okresov. Z terajších 17 mestských častí Bratislavy by tak vzniklo päť. V prípade Košíc by z terajších 22 mestských častí vznikli štyri.