Adresoval nám pomýlené argumenty, ohradila sa Únia miest Slovenska voči vyjadreniam Šipoša z OĽaNO

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) sa ohradila voči vyjadreniam poslanca Národnej rady SR OĽaNO ). Tvrdia, že samospráve adresoval pomýlené argumenty. Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová , poslanec v nedeľu 5. februára vo vysielaní verejnoprávnej televízie RTVS uviedol, že ak samosprávy musia zavádzať vyššie poplatky, nie je to v dôsledku prorodinného balíčka.„Zodpovednosť za štruktúru a efektívnosť verejnej správy ako celku má centrálna vláda, teda vláda a parlament. Vláda má pripraviť stratégiu, prerokovať ju a následne ju realizovať," tvrdí Piršelová. Šipoš podľa ÚMS ďalej tvrdil, že samosprávy by mali ušetriť reformou verejnej správy, na čo majú tlačiť ÚMS či Združenie miest a obcí Slovenska.Hovorkyňa ÚMS zároveň pripomenula, že vyzývať organizácie územnej správy, aby tlačili vládu i parlament do toho, čo je ich povinnosťou, ukazuje na „pomýlenosť" poslanca Šipoša.„Vláda si to dala aj do svojho vládneho programu. Bola to práve ÚMS, ktorá pripravila námety na reformu verejnej správy. Ani poslanci, ani vládni predstavitelia doteraz o ňu neprejavili záujem," uviedla Piršelová. Dodala, že vláda a parlament by si mali spraviť poriadok na svojej úrovni. Podľa ÚMS poslanec ďalej uviedol, že „každý sa musí uskromniť - ľudia, podnikatelia, štátne inštitúcie. A samosprávy sa nemajú uskromniť? Pre ne to akože neplatí?".Piršelová tvrdí, že vláda zaťažuje občanov svojou neefektivitou a neuveriteľným dlhom. „Protizákonne nefinancuje služby, ktoré si objednáva u samosprávy, vytvára neustále nové úrady, nie je schopná digitalizovať verejnú správu, prijíma zákony s likvidačnými následkami na územnú samosprávu, ale doslova núti ľudí k emigrácii ako z regiónov, tak aj zo Slovenska," dodala Piršelová.