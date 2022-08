Advokát Alexander sa postaví pred súd, stíhaný je pre údajnú spoluprácu s mafiou

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na utorok 30. a stredu 31. augusta hlavné pojednávanie s advokátom Alexandrom F. TenAlexandra F. obvinila polícia ešte minulý rok spolu s ďalším advokátom Martinom R.. Podľa orgánov činných v trestnom konaní poškodený, ktorý po útoku prišiel o slezinu, pod vplyvom advokátov nakoniec zmenil výpoveď a štyria obžalovaní boli súdom oslobodení.Alexander F. na zasadnutí Najvyššieho súdu SR , ktorý v júni 2021 rozhodoval či pôjde do väzby, záležitosť s napadnutým mužom nepoprel. Odmietol však, že by mal čokoľvek spoločné so skupinou takáčovcov.