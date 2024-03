Advokát Kubina podal dovolanie proti rozhodnutiu súdov nevrátiť vyšetrovateľa Čurillu do práce

Dovolanie plánuje aj v mene Magulu

Postupovali v súlade so zákonom

4.3.2024 (SITA.sk) - Advokát Peter Kubina podal dovolanie v mene vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu proti nedávnemu uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, ktorým potvrdil zamietnutie neodkladného opatrenia vo veci jeho návratu do práce.Ako ďalej Kubina informoval na sociálnej sieti, dôvodom na podanie dovolania v tejto veci bola tzv. „vada zmätočnosti" spočívajúca v porušení práva na spravodlivý proces.„O dovolaní bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Podanie dovolania je aj predpokladom pre prípustnosť prípadnej neskoršej ústavnej sťažnosti, ak by dovolaniu nebolo vyhovené," vysvetlil Kubina.Ako ďalej uviedol, čoskoro podá podobné dovolanie aj v mene ďalšieho príslušníka NAKA Róberta Magulu. „Ďalšie rozhodnutia krajského súdu nám zatiaľ doručené neboli a nevieme o tom, že by boli vydané," dodal Kubina.Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd uznesením zo dňa 25. januára potvrdil uznesenie Mestského súdu Bratislava IV., ktorým bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci operatívca Národnej kriminálnej agentúry Róberta Magulu proti Ministerstvu vnútra SR zamietnutý.Rovnako rozhodol aj prípade vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu. Podľa ministerstva vnútra to znamená, že v danom prípade postupovali v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a na nariadenie neodkladného opatrenia nie sú splnené podmienky vyžadované zákonom. Voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.