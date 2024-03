Advokát Marek Para uspel na ústavnom súde, vzatím do väzby boli porušené jeho práva

Porušené bolo jeho základné právo

12.3.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vzatím advokáta Mareka Paru do väzby v roku 2022 porušil jeho práva. Skonštatoval to vo svojom rozhodnutí Ústavný súd SR „Uznesením Najvyššieho súdu SR zo 6. júna 2022 bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa Ústavy SR a právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd," skonštatoval ústavný súd.Ako ďalej uviedol, uznesením Najvyššieho súdu SR z 2. mája 2022 o väzbe sťažovateľa bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa Ústavy SR a právo na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.„Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. júna 2022 a uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. mája 2022 o väzbe sťažovateľa sa zrušuje," rozhodol ústavný súd s tým, že sťažovateľovi priznáva finančné zadosťučinenie 1000 eur, ktoré je mu Najvyšší súd SR povinný zaplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti nálezu.„Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 758,53 eura a zaplatiť ich právnej zástupkyni sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu," dodal Ústavný súd.Advokáta orgány činné v trestnom konaní stíhali pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Národná kriminálna agentúra ho zadržala v apríli 2022 v rámci akcie Kaifáš. Údajne sa totiž podieľal na diskreditácii prokurátora ÚŠP Vasiľa Špirka. Najvyšší súd ho v tejto súvislosti vzdal do väzby, neskôr bol prepustený na slobodu.