Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Advokát Martin Ribár je nevinný, súd rozhodol v kauze spojenej so skupinou takáčovci
Mestský súd Bratislava I v stredu 15. apríla oslobodil advokáta Martina Ribára v prípade údajného vydierania svedka. Pre ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I v stredu 15. apríla oslobodil advokáta Martina Ribára v prípade údajného vydierania svedka. Pre SITA to potvrdil samotný Ribár. O veci ako prvý informoval portál 360ka s tým, že rozhodnutie nie je právoplatné.
Prípad sa týka muža, ktorý bol obeťou útoku niekoľkých členov zločineckej skupiny takáčovci pred bratislavským klubom Casey. Poškodený, ktorý po útoku mimo iného prišiel o slezinu, pod vplyvom dvoch advokátov v rokoch 2006 až 2007 podľa orgánov činných v trestnom konaní nakoniec zmenil výpoveď a obžalovaní z útoku boli oslobodení.
Druhý advokát, ktorý figuroval v tomto prípade, Alexander Filo, dostal za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov v auguste 2022 podmienečný trest. Samosudca Špecializovaného trestného súdu mu v tejto súvislosti uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu štyroch rokov. Uznal ho totiž za vinného zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy.
Advokát Martin Ribár bol tiež obvinený v rámci policajnej akcie Apač zameranej na zločineckú skupinu takáčovcov. Z tohto dôvodu bol väzobne stíhaný od konca októbra 2019 do mája 2021, keď ho prepustili na príkaz Ústavného súdu SR. V októbri 2024 v rozhovore pre SITA povedal, že jemu pripisovaná trestná činnosť sa mala týkať výkonu jeho profesie advokáta.
„Bol som obvinený z vydierania môjho klienta,“ povedal s tým, že zároveň sa mu kládlo za vinu, že bol činný pre zločineckú skupinu. „Až po viac ako roku, po 14 mesiacoch, sudca najvyššieho súdu skonštatoval, že to je nadkvalifikované, že to je nezmysel," uviedol advokát. Podľa neho mohlo ísť o zámer, keďže trestná sadzba od 20 do 25 rokov, prípadne doživotie pôsobí ako „šialený tlak na psychiku“. Účelom bolo podľa neho „zlomenie na spoluprácu”.
Zdroj: SITA.sk - Advokát Martin Ribár je nevinný, súd rozhodol v kauze spojenej so skupinou takáčovci © SITA Všetky práva vyhradené.
Druhý advokát už trest dostal
Tvrdí, že išlo o tlak na spoluprácu
