25. septembra 2025

Advokáti v súvislosti s novelou Ústavy SR apelujú na zachovávania lojality k právu Európskej Únie


Slovenská advokátska komora (SAK) považuje za zásadné, aby Slovenská republika pri akýchkoľvek ústavných zmenách zachovávala lojalitu k právu



gettyimages 1494529981 676x451 25.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) považuje za zásadné, aby Slovenská republika pri akýchkoľvek ústavných zmenách zachovávala lojalitu k právu Európskej únie a dôsledne rešpektovala svoje medzinárodné záväzky, najmä v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd. Uviedla to v reakcii na návrh novely Ústavy SR, o ktorej by podľa programu rokovania Národnej rady SR mali hlasovať poslanci dnes o 17:00. Zdôraznila, že tieto princípy sú základom právneho štátu a predpokladom dôveryhodnosti SR v európskom a medzinárodnom priestore.


Pri navrhovaných zmenách Ústavy SR je preto potrebné dôsledne zohľadňovať ich možné účinky nielen na vnútroštátny právny poriadok, ale aj na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva v Európskej únii a z medzinárodných zmlúv. SAK ako nezávislá samosprávna profesijná organizácia rešpektuje právo ústavodarcu rozhodovať o zmenách v Ústave SR. Uvedomujeme si, že ide o oblasť, na ktorú existujú rôznorodé názory v odbornej aj širšej verejnosti, vrátane členov komory. Komora rešpektuje právo každého advokáta na individuálny odborný a hodnotový postoj," uviedla SAK.

Navrhované zmeny Ústavy SR


Z tohto dôvodu sa komora nevyjadruje k jednotlivým ustanoveniam návrhu, ktoré majú primárne kultúrno-etický rozmer. Považuje však za potrebné poukázať na to, že navrhované doplnenie Článku 7 Ústavy SR o nové odseky 6 a 7 otvorilo relevantnú odbornú polemiku týkajúcu sa možného vplyvu tejto zmeny Ústavy SR na vzťah vnútroštátneho práva k právu Európskej únie a medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky.

SAK sa tejto téme odborne venovala v rámci činnosti svojich pracovných skupín, pričom analyzovala možné dopady na systém ochrany základných práv, prednosť práva EÚ a záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva. V rámci prípravy podkladov boli oslovení viacerí odborníci na ústavné a európske právo. Získané stanoviská potvrdzujú, že odborná verejnosť nie je jednotná v otázke výkladu navrhovaných ustanovení.

Nemalá časť odborníkov upozorňuje na riziko nejasného alebo nesprávneho výkladu, ktorý by potenciálne mohol viesť k selektívnemu spochybňovaniu záväznosti práva EÚ a medzinárodného práva. Iní odborníci poukazujú na to, že tieto riziká existujú, ale sú dobre eliminovateľné pri zachovaní funkčnosti slobodného a nezávislého Ústavného súdu SR. V tejto súvislosti existuje odborný konsenzus, že Ústavný súd SR bude aj naďalej kľúčovým orgánom pri výklade a aplikácii Ústavy SR a garantovaní základných práv a slobôd. Súčasne však zaznieva odborná kritika týkajúca sa legislatívnej a terminologickej (ne)presnosti navrhovaného znenia, a to aj zo strany odborníkov, ktorí inak považujú cieľ precizovania vzťahu medzi vnútroštátnym, európskym a medzinárodným právom za legitímny," poukázala SAK.

Povinnosť poukazovať


Slovenská advokátska komora nemá ambíciu vstupovať do hodnotových alebo politických aspektov tejto diskusie. Avšak v prípade návrhov, ktoré sa dotýkajú ochrany základných práv a slobôd, považuje za svoju povinnosť poukazovať na nevyhnutnosť dôsledného zohľadnenia princípov právneho štátu, partikulárne právnej istoty, legislatívnej čistoty a terminologickej presnosti.

Zmeny základného zákona štátu s potenciálnym dopadom na systém ochrany ľudských práv si vyžadujú dôkladnú analýzu, jasné odôvodnenie a ideálne čo najširší odborný a spoločenský konsenzus," uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Advokáti v súvislosti s novelou Ústavy SR apelujú na zachovávania lojality k právu Európskej Únie © SITA Všetky práva vyhradené.

