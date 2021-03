Advokáti žiadajú o prešetrenie úmrtia obvineného v kauze Dobytkár, znepokojuje ich porušovanie práv

Ďalšie tri úmrtia

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) vyzvala na dôsledné prešetrenie okolností úmrtia advokáta Ľubomíra Krivočenka v ústave na výkon väzby. Ministerka spravodlivosti SR Za ľudí ) 2. marca informovala, že obvinený advokát podľahol vo väznici ochoreniu COVID-19. Ľubomíra Krivočenka zadržala polícia počas akcie Dobytkár.Iniciatíva vyjadrila znepokojenie aj v súvislosti s informáciami, že Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eviduje vo svojich ústavoch na výkon trestu aktuálne ďalšie tri úmrtia na ochorenie COVID-19 „Upozorňujeme na to, že ako advokáti sa dozvedáme z viacerých medializovaných prípadoch o závažnom porušovaní práv väznených osôb na adekvátnu lekársku starostlivosť. Napríklad výraznému riziku ohrozenia života a zdravia bol vystavený obvinený Jozef B., keď ho po prílete na Slovensku a napriek negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 hospitalizovali v zlom psychickom stave na psychiatrickom infekčnom COVID oddelení, ktoré je určené len pre pacientov s potvrdeným a ťažkým priebehom COVID-19. Obvinený je pritom vo veku, keď patrí do takzvanej rizikovej skupiny obyvateľstva,“ uviedla IAPŠ.Podľa IAPŠ sa advokáti dozvedajú aj o prípadoch, keď nie je väzneným umožnené, aby im rodina doručila výživové doplnky, ktoré užívali, ako aj tie, ktoré ich môžu chrániť pre ochorením COVID-19. Rovnako upozornili aj na to, že im nie je umožnené doručiť respirátory. „Evidujeme aj prípad väzňa, ktorý bol po prekonanom ochorení COVID-19 umiestnený s pretrvávajúcimi respiračnými problémami na cele s fajčiarom, či výrazné prieťahy pri poskytovaní adekvátnej zdravotnej starostlivosti.“ pokračovali.Ako uviedla jedna z iniciátorov IAPŠ a bývalá dlhoročná zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) Marica Pirošíková , pokiaľ ide o korešpondenciu a návštevy s blízkymi, súčasťou práv väzňa je rešpektovanie rodinného života, ktoré je zaručené článkom osem Dohovoru ESĽP. „Podľa judikatúry ESĽP štátne orgány musia umožniť a dokonca aj majú napomáhať udržiavaniu stykov s blízkou rodinou,“ dodala. Pripomína tiež, že ak ide o nehumánne podmienky väzby, štát sa pred ESĽP nemôže vyhovárať na nedostatok finančných prostriedkov, ani na absenciu úmyslu zle zaobchádzať s väznenou osobou.