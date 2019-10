Advokátka súdu EÚ: Maďarsko, Poľsko a ČR odmietli kvóty

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Luxemburg 31. októbra (TASR) - Česko, Poľsko a Maďarsko nesplnili povinnosti vyplývajúce zo zmlúv Európskej únie, keď sa odmietli zapojiť do systému prerozdeľovania utečencov. Vo štvrtkovom stanovisku to uviedla generálna advokátka Súdneho dvora Európskej únie (ECJ) Eleanor Sharpstonová. Informovali o tom český spravodajský server Novinky.cz i agentúra DPA.Štáty žalované Európskou komisiou (EK) podľa advokátky nemôžu zdôvodňovať odmietanie solidárneho preberania migrantov obavami o svoju vnútornú bezpečnosť.Ignorovanie povinnosti prevziať žiadateľov o azyl, pretože je to, jek zrúteniu usporiadanej a štruktúrovanej spoločnosti, ktorá sa riadi právnym poriadkom, argumentovala generálna advokátka Sharpstonová.Stanovisko generálneho advokáta nie je pre súd záväzný, často sa ním však pri rozhodovaní riadi.Európska komisia zažalovala trojicu krajín vlani 4. januára. O podaní žaloby vtedy informoval hovorca súdu Balázs Lehóczki. Napísal:Podľa znenia žaloby Európskej komisie tieto tri krajiny nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia Rady EÚ o relokačnom programe zo septembra 2015 - išlo o program prerozdeľovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka, teda o povinné kvóty pre prerozdeľovanie týchto žiadateľov.Zástupcovia EK však tvrdia, že verdikt súdu nebude mať praktický význam, lebo nemôže zaistiť nápravu. Program prerozdeľovania sa skončil po dvoch rokoch predvlani.Slovensko a Maďarsko rozhodnutie o prerozdeľovaní napadali na únijnom súde, ale neuspeli. Súdny dvor zamietol ich žalobu 6. septembra 2017, pripomenuli Novinky.cz.