Advokátovi, ktorého zadržali počas akcie Apač, predĺžili väzbu o päť mesiacov

Počas akcie Apač zadržali trinásť ľudí

Advokátska komora sa pripojila k ústavnej sťažnosti

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Advokátovi Martinovi R., ktorého zadržali v roku 2019 pri policajnej akcii Apač, predĺžili väzbu do mája budúceho roku. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) „Nakoľko žiaden zo skutkov, ktorý sa obvinenému kladú za vinu, nevykazuje znaky obzvlášť závažného zločinu, súd nevyhovel návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby u obvineného JUDr. M. R. o sedem mesiacov a túto po zistení dôvodov väzby podľa a splnení ostatných zákonných podmienok, predĺžil len o päť mesiacov do 28. mája 2021,” uviedla hovorkyňa.Polícia zadržala advokáta Martina R. v októbri minulého roka v rámci akcie Apač. Počas nej zadržali 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho spolu s ďalšími obvinenými vzal do väzby 30. októbra 2019. Rozhodnutie následne potvrdil aj NS SR. Slovenská advokátska komora (SAK) v tejto súvislosti začiatkom decembra informovala, že sa pripojila k ústavnej sťažnosti v prípade väzobného stíhania advokáta. Zároveň upozornila na vážne podozrenia z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie. Značná časť obvinenia Martina R. podľa SAK smeruje k postihu za vykonávanie advokátskej činnosti.SAK sa preto v časti, ktorá sa týka výlučne advokácie, rozhodla ako Amicus curiae (priateľ súdu – na prípade priamo nezúčastnená osoba) pridať formou listu k ústavnej sťažnosti podanej právnymi zástupcami Martina R. Komora pripomenula, že úlohou advokáta je zastupovať práva a záujmy klienta.„Akékoľvek stotožňovanie advokáta so skutkami, z ktorých je obvinený jeho klient, je preto zásadným nepochopením podstaty výkonu advokátskeho povolania v právnom štáte,” zdôraznila SAK.