Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS má nového partnera

4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS oznámila meno nového partnera. Stal sa ním Peter Bartoš, ktorý v kancelárii pôsobí už od roku 2013. Medzi partnerov postúpil 1. mája 2022 z pozície Consuel.Peter Bartoš má za sebou celkovo 16 rokov právnej praxe. Pracuje na mandátoch vyžadujúcich prierezové znalosti jednotlivých odvetví práva. Predovšetkým sa zameriava na infraštruktúrne projekty, verejné obstarávanie, štátnu pomoc a právo fondov Európskej únie. Okrem intenzívnej projektovej práce aktívne participuje na iniciatívach kancelárie zameraných na šírenie najlepšej praxe v oblasti verejného obstarávania, a to formou rôznych vzdelávacích akcií, no predovšetkým prostredníctvom spoluautorstva veľkého Komentára k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý vyšiel vo vydavateľstve C. H. Beck v októbri 2019."Je výborné, keď noví partneri kancelárie vzídu z našich vlastných radov. Osobne mám však z úspechu Petra Bartoša o to väčšiu radosť, že ide o jedného z mojich najbližších kolegov," vyjadril potešenie Ján Azud, vedúci partner kancelárie pre oblasť infraštruktúrnych projektov a verejného obstarávania.Jaroslav Ružička, managing partner kancelárie dodáva: "Firmu netvoria budovy či kapitál, ale predovšetkým ľudia. Preto je nesmierne dôležité, aby títo ľudia vedeli vo firme nájsť priestor pre sebarealizáciu a osobný odborný i profesionálny rast. Veľmi ma preto teší, keď môžem kolegu, ktorý u nás pred rokmi začínal na juniorskej pozícii, dnes privítať v kruhu našich partnerov. Sme RUŽIČKA AND PARTNERS a slovo PARTNERS týmto opäť získalo na váhe." Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.