Advokátska kancelária sa ohradila voči SaS, označila ich za nepravdivé

Na snímke poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár (SaS) počas rokovania Výboru NR SR pre financie a rozpočet 26. apríla 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Advokátska kancelária Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners sa ohradila voči tvrdeniam opozičnej strany SaS a označila ich za nepravdivé. Liberáli na stredajšej tlačovej konferencii v súvislosti so zavádzaním systému eKasa poukázali na údajné prepojenia určitých spoločností s ľuďmi na finančnej správe.Poslanec za SaS Jozef Rajtár upozornil na údajné prepojenie spoločnosti CHDU, s. r. o., ktorá dostala certifikát na chránené dátové úložisko ako prvá, na osoby vo vedení finančnej správy.vyhlásil Rajtár, podľa ktorého dostala táto firma certifikát zapriblížil v stanovisku Milan Malata z advokátskej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners.K prepojeniu cez výkon funkcie oprávnenej osoby vo vzťahu k spoločnosti DM Technology uviedol, že služby oprávnenej osoby v medziach zákona vykonáva advokátska kancelária nezávisle pre viac ako 40 spoločností vrátane nadnárodných korporácií a ide teda o poskytnutie štandardnej služby advokátskej kancelárie.Podľa Malatu je absurdné, že výhradne zo vzťahu advokát – klient, respektíve oprávnená osoba – subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, bol na tlačovej konferencii vyvodený záver o ovládaní alebo účasti advokátskej kancelárie v spoločnosti CHDU."Radi by sme zdôraznili aj to, že špekulácie a tvrdenia týkajúce sa údajných zákaziek na Ministerstve vnútra SR sú nepravdivé. V minulosti a ani v súčasnosti advokátska kancelária neposkytovala uvedenému ministerstvu právne služby. Nepravdivou je aj informácia o blízkom vzťahu a spoločných dovolenkách s Františkom Imreczem a Ľudovítom Makóom," podotkol Malata.Advokátska kancelária tak vyjadrenia uvedené na tlačovej konferencii vníma ako snahu o poškodenie jej dobrého mena prostredníctvom informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde.