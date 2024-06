Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA získala v súťaži Právnická firma roka 2024 hlavnú cenu

7.6.2024 (SITA.sk) - Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA minulý rok oslávila 20. výročie svojho pôsobenia na slovenskom trhu právnych služieb. Za dve desaťročia sa z malej advokátskej kancelárie, založenej mladými advokátmi Davidom Soukeníkom a Petrom Štrpkom, stala rešpektovaná a čo do počtu právnikov najväčšia slovenská advokátska kancelária, ktorú v súčasnosti tvorí 67 právnikov.O jej kvalitách najlepšie hovoria pravidelné ocenenia v rôznych prestížnych rebríčkoch. Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA získala už siedmykrát v rade 1. miesto v rebríčku The Slovak Spectator najväčších právnických kancelárií na Slovensku. Okrem víťazstva v hlavnej kategórii sa kancelária umiestnila v TOP 10 aj v ďalších štyroch špecializovaných kategóriách: najväčší v oblasti bankovníctva a financií, v oblasti nehnuteľností a developmentu, v sporovej agende a v oblasti pracovného práva.Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA potvrdzuje svoje postavenie už aj na medzinárodnej úrovni. V prestížnych medzinárodných rebríčkoch najvýznamnejších advokátskych kancelárií, ktoré zostavuje renomovaný THE LEGAL 500, sa pravidelne umiestňuje medzi tými najlepšími, čím dokazuje svoju schopnosť konkurovať najlepším právnickým firmám sveta.Rok 2024 sa nesie aj v znamení ďalšieho významného úspechu. V prestížnej súťaži Právnická firma roka 2024, ktorú vyhlasuje týždenník Trend v spolupráci s elektronickým internetovým denníkom EPRAVO.SK , advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA získala hlavnú cenu pre Domácu advokátsku kanceláriu a zvíťazila aj v dvoch odborných kategóriách Bankovníctvo a financie a Energetika a energetické projekty. V ostatných 17 odborných kategóriách sa umiestnila medzi najlepšími hodnotenými kanceláriami a zároveň potvrdila status najväčšej advokátskej kancelárie na Slovensku.Advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA sa tak podarilo "Double" v podobe získania dvoch najprestížnejších ocenení v jednom roku, ktoré je možné právnymi kanceláriami na Slovensku získať. K oceneniu Largest law firm in Slovakia, sme pridali titul Právnická firma roka 2024.Toto naše prvé "Double" si nesmierne vážime a prijímame ho s náležitou pokorou.Informačný servis