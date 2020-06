Advokátska komora koná vo veciach, kde má kompetencie. Trestná činnosť advokátov to však nie je

Iba jeden stíhaný advokát

Jedenásť návrhov na konanie

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Advokátmi, ktorí sa dopustia napríklad trestného činu korupcie alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, sa v rámci svojich kompetencii zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Uviedol to v piatok na seminári na tému disciplinárnych previnení advokátov predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory Peter Štrpka.Doplnil, že komora môže konať len v prípadoch, keď advokáti porušili zákon o advokácii alebo stavovské predpisy. "Nie je pravda, že SAK nekoná. Koná vo veciach kde tie kompetencie má," povedal.Trestná činnosť advokátov však pod kompetenciu SAK podľa Štrpku nespadá. "My v momente, ako sa v disciplinárnom konaní dozvieme, že sa pre daný skutok vedie trestné konanie, v tom momente sa disciplinárne konanie preruší," uviedol Štrpka.Na základe výsledkov trestného konania sa podľa neho disciplinárna komisia vie k disciplinárnemu konaniu následne vrátiť.Štrpka sa zároveň ohradil proti kritike, že advokátom na rozdiel od sudcov spájaných s medializovanými kauzami nebol prerušený výkon funkcie.V tejto súvislosti uviedol, že proti väčšine sudcov zadržaných pri policajnej akcii Búrka je vedené trestné konanie, zatiaľ čo spomedzi advokátov je stíhaný len jeden. Dodal, že ostatní advokáti spájaní s kauzami boli preverovaní revíznou komisiou.Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory podala spolu 11 návrhov na začatie disciplinárneho konania voči advokátom v súvislosti so zverejnenou komunikáciou viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera v aplikáciách Threema a WhatsApp.Ako začiatkom júna informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová , to, či sa advokáti disciplinárne previnili, budú posudzovať nezávislé trojčlenné disciplinárne senáty.„Revízna komisia SAK zaevidovala 10 sťažností, z toho boli štyri sťažnosti z podnetu kancelárie SAK. Niektoré sťažnosti smerovali voči viacerým osobám a na niektoré osoby sme dostali viacero sťažností,“ dodala Donevová.