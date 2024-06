Advokátska komora má pripomienky k schválenému „lex atentát“, úprava podľa nej zasahuje aj do Trestného zákona

13.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) má pripomienky k vládou schválenému návrhu Zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR známemu ako „ lex atentát ".Ako sa uvádza v stanovisku komory, zákon totiž mimo iného zasahuje aj do Trestného zákona . Zásah pritom podľa advokátov na rozdiel od iných opatrení nie je potrebné schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.Komore sa tiež nepozdáva novelizácia zákona o elektronických komunikáciách , ktorá má umožniť orgánom činným v trestnom konaní žiadať od operátorov citlivé telekomunikačné údaje aj pri vyšetrovaní priestupkov. Podľa názoru SAK by totiž išlo o neproporcionálny zásah.Napriek absencii štandardného legislatívneho konania sa advokátska komora podľa stanoviska bude snažiť doručiť pripomienky predkladateľom na zváženie.„Sme totiž presvedčení o tom, že v konečnom dôsledku by malo ísť všetkým o prijatie kvalitnej a proporcionálnej právnej úpravy, ktorá zvýši bezpečnosť občanov SR a ústavných činiteľov," dodali advokáti.