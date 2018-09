AEJ znepokojuje, že medzi zadržanými sú aj osoby spájané s políciou

Na archívnej snímke pietne miesto s horiacimi sviečkami pri Mariánskom stĺpe po večernom smútočnom pochode študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na počesť zastrelených bývalých študentov školy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Foto: TASR Milan Ivanič Foto: TASR Milan Ivanič

Bratislava 27. septembra (TASR) – Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) pozorne sleduje postup polície a prokuratúry v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Za mimoriadne znepokojujúcu informáciu v súvislosti so zadržaním podozrivých v Kolárove považuje to, že sú medzi nimi osoby spájané s prácou v Policajnom zbore. Uvádza sa to stanovisku asociácie pre médiá.zdôrazňuje AEJ.Súčasne pripomína, že aj v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej polícia zatkla skupinu údajných vrahov, ich motívy sú aj po 11 mesiacoch od vraždy stále nejasné a neznámy je aj objednávateľ.uzatvára slovenská sekcia AEJ.Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.