AeroMobil získal ďalšieho investora

Model AeroMobilu z roku 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. augusta (TASR) - Technologická spoločnosť AeroMobil sa stala úvodnou investíciou v rámci novovznikajúceho inovačného klastraStalo sa tak s podporou spoločnosti IPM a maďarského podnikateľa Zoltána Vargu, jedného z prvých investorov leteckej spoločnosti WizzAir a v súčasnosti jedného z prvých maďarských investorov na Slovensku. Celkové investície fondu IPM Growth do spoločnosti AeroMobil predstavujú sedemciferné číslo v eurách.AeroMobil, technologická spoločnosť, ktorá vyvíja a pripravuje do predaja integrované lietajúce auto, získala prvú investíciu od fondu IPM Growth počas prvého polroka 2017. Odvtedy vízia spoločnosti a riešenia budúcej mobility prilákali mnoho investorov z celého regiónu. Investičná spoločnosť IPM a AeroMobil oznámili, že maďarský investor a podnikateľ Varga investoval do spoločnosti AeroMobil a vďaka spolupráci medzi fondom IPM Growth a spoločnosťou AeroMobil vzniká jeden z vlajkových projektov platformy. Tento projekt prostredníctvom IPM spája veľkých investorov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska.Od úvodnej investície fondu IPM Growth dosiahla spoločnosť AeroMobil niekoľko významných míľnikov. Popri pokroku v testovacej a výrobnej fáze modelu AeroMobil 4.0 STOL (krátky vzlet a pristátie), spoločnosť v marci tohto roku predstavila svoj koncept AeroMobil 5.0 VTOL (vertikálny vzlet a pristátie) – jedno z prvých a jediných elektrických lietajúcich vozidiel určených pre jazdu po ceste, ktoré umožňuje flexibilnú dopravu od dverí k dverám jedným vozidlom.Nielen slovenskí a českí investori, ale aj odborný tím AeroMobilu boli tým, čo nového investora presvedčilo, aby spoločnosť podporil.AeroMobil je technologická spoločnosť, ktorá vytvára platformu pre osobné lietajúce vozidlá. Cieľom spoločnosti je urobiť osobnú dopravu oveľa efektívnejšou a šetrnejšou k životnému prostrediu. AeroMobil v budúcnosti pomôže prekonať dopravné zápchy vo veľkých mestách a umožní výrazne rýchlejšiu prepravu na stredné vzdialenosti či v oblastiach s obmedzenou cestnou infraštruktúrou. Víziou spoločnosti je ponúknuť vozidlo, ktoré využíva to najlepšie z kombinácie auta, lietadla a počítača, a môže byť súčasťou mobility ako služby.IPM je globálna správcovská a poradenská spoločnosť so sídlom v Londýne a Bratislave založená v roku 2014. Špecializuje sa na investície do alternatívnych tried aktív, vrátane infraštruktúry, rastového kapitálu, private equity a komodít.TASR informoval Štefan Vadocz zo spoločnosti AeroMobil.