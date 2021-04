Affiliate marketing sa v zahraničí teší úspechu. V čom Slovensko zaostáva a ako by sa mohlo globálnym trhom inšpirovať?

Deväť najlepších krajín v affiliate marketingu

Slovensko zaspalo

V čom sa môže Slovensko inšpirovať od globálnych hráčov?

O spoločnosti Affial

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) -Príjmy z programov affiliate marketingu rastú každoročne o 10 percent a podľa portálu Statista by mal tento pôsobivý trend trvať najmenej do roku 2022. IAB opisuje affiliate marketing ako globálne odvetvie, ktoré malo v roku 2018 hodnotu viac ako desať miliárd eur, pričom na jeho čele stojí USA a Európska únia. To ale nie je žiadnym prekvapením, keďže ide o trhy s najväčším počtom online obchodov.Medzi lídrov affiliate marketingu patria krajiny ako USA, Japonsko alebo Nemecko, ktoré sa v rebríčku štúdie CHEQ a Univerzity of Baltimore umiestnili na prvých priečkach. Prvenstvo sa pripisuje USA s hodnotou affiliate marketingu vo výške takmer päť miliárd eur. Podľa portálu Mediakix ho využíva v USA 81 percent značiek, pretože si vyžaduje len veľmi malú investíciu. Jedná sa o výkonovú formu marketingu, čo znamená, že inzerenti platia iba za to, čo dostanú, zatiaľ čo užívateľov s lepšou výkonnosťou motivuje vyšší príjem.V Japonsku má affiliate marketing hodnotu viac ako dve miliardy eur, pričom domáci trh každoročne rastie o 15 percent. "Aj keď je ázijsko-pacifický región pri prijímaní pridruženého marketingu pomalší ako v USA a Európe, značky a partneri si rýchlo osvojujú model platenia za výkon a región ponúka západným značkám vzrušujúcu príležitosť na rozšírenie," uviedol pre portál Performance IN Keiko Tsuboi z Acceleration Partners, ktorá využíva affiliate marketing.Deväť najlepších krajín v oblasti affiliate marketingu podľa štúdie uzatvárajú Austrália, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, India a Brazília. "Sú to technologicky veľmi vyspelé štáty s dobre rozvinutým ecommerce trhom. USA sú najväčším priekopníkom affiliate marketingu, ktorý využívajú aj najväčšie spoločnosti ako AliExpress, Etsy, HP, fiverr alebo Amazon na zvýšenie obratu a povedomia o značke," vysvetlil Peter Chodelka spoluzakladateľ affiliate sieti Affial, podľa ktorého vo veľkej miere túto formu marketingu používajú aj severské krajiny. Slovensko za týmito veľkými hráčmi výrazne zaostáva. O niečo priaznivejšia situácia ako u nás, je ale v Česku alebo Poľsku. "Ako príklad úspešnej praxe v Poľsku môžem spomenúť portál Payback, ktorý vygeneroval e-shopom stovky miliónov eur práve cez affiliate marketing," povedal Peter Chodelka.Česko je na tom v porovnaní so Slovensko preto oveľa lepšie, lebo má väčšiu komunitu affiliate publisherov a trh sa tam začal tvoriť oveľa skôr. "Veľkou výhodou v Česku je aj silná pozícia Seznamu ako vyhľadávača. Veľa affiliate publisherov sa totižto zameriava na organickú návštevnosť. Pre nich boli dva vyhľadávače lepším východiskom na začiatku, pretože dostať sa do prvých pozícií na Seznamu bolo oveľa jednoduchšie ako na Google," objasnil. V Česku je tiež viac affiliate sietí, ktoré robia osvetu a ukazujú e-shopom jej výhody. Horšia situácia ako na Slovensku je v Maďarsku, kde affiliate marketing napreduje veľmi pomaly, taktiež aj celý ecommerce trh je mierne pozadu za ostatnými krajinami.Lídri affiliate marketingu majú aj preto výhodné globálne postavenie v tejto oblasti, pretože pre nich nie je žiadnou novinkou, napríklad v USA sa využíva už desaťročia. Amazon spustil svoj Amazon Associates pre affiliate publisherov už v roku 1996. Slovensko je na poli ecommerce, ale aj v iných online oblastiach, oproti západným krajinám o pár rokov pozadu. "U nás affiliate marketing využívajú e-shopy iba posledných približne 10-12 rokov. Tento rozdiel predstavuje v online svete pomaly storočie," poznamenal Peter Chodelka. Podľa odborníka na online marketing je dôležitý najmä pozitívny trend, ktorý naznačuje rast affiliate marketingu celosvetovo vo všetkých krajinách, i keď niekde viac a niekde menej. Aj Slovensko je na dobrej ceste, pretože každý rok narastie o približne 15 percent a jeho povedomie je u nás a v Česku oveľa väčšie ako kedysi.V USA tvoria veľkú časť affiliate trhu digitálne produkty, ako napríklad rôzne e-booky, online kurzy alebo prémium členstvá. Aj toto je segment, ktorý sa u nás rozvíja oveľa pomalšie ako v západných krajinách. "Ľudia si len pomaly zvykajú na platenie za digitálne služby a iba posledné roky vnímajú hodnotu takéhoto obsahu. V USA sa e-booky, kurzy alebo aj služby akými je hosting, predávajú desiatky rokov a veľakrát sa využíva na predaj práve affiliate marketing," uviedol Peter Chodelka."Slovensko sa určite môže inšpirovať od západných krajín v rozmanitosti affiliate publisherov, ale je treba pripomenúť, že všetko záleží od trhu a všade je to iné. Kým v USA propagujú rôzne značky nielen klasickí blogeri, ale aj influenceri, vlogeri na YouTube alebo podcasteri, tak u nás sa affiliate marketing k influencerom iba postupne dostáva. Každý trh je však špecifický a je ťažko porovnávať USA so šesťmiliónovým Slovenskom," objasnil spoluzakladateľ Affialu.V zahraničí využívajú affiliate publisheri túto formu marketingu aj na dobročinné účely. Príkladom je Radim Oulehla, zakladateľ českého projektu Podpořit.cz, ktorý sa inšpiroval portálom Give As You Live a vytvoril stránku, kde môže verejnosť svojím nákupom pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Podľa Petra Chodelku je inšpirujúcim príkladom zo zahraničia aj blog Money Saving Expert, ktorý učí ľudí byť finančne nezávislými a generuje príjem práve z affiliate marketingu. "Je zaujímavé, že väčšina neziskových organizácii do nejakej miery využíva affiliate marketing ako biznis modelu pre zvýšenie tržieb a diverzifikáciu príjmov," podotkol Peter Chodelka, podľa ktorého je príkladom aj nezisková organizácia GreaterGood.com, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom, zvieratám a planéte. Má svoj affiliate program až s 8-percentnou províziou.Zaujímavým príkladom zo zahraničia je recenzný portál Wirecutter, ktorý pomáha v nákupnom rozhodovaní cez rôzne recenzie, porovnania produktov a ktorý využíval affiliate marketing ako hlavný spôsob monetizácie. Portál Fortune odhadol jeho príjmy na osem miliónov eur a nakoniec ho New York Times odkúpil za 25 miliónov eur. "Aj na tomto príklade je zrejmé, v akých číslach sa pohybujú affiliate publisheri v USA," uzavrel Peter Chodelka.Affiliate sieť Affial.com spája e-shopy so skúsenými publishermi a blogermi, ktorí za províziu z predaja zabezpečujú zvýšenie povedomia o značke a nárast ziskov. Spoločnosť si zakladá na efektívnosti, transparentnosti a férovom prístupe pre všetky zúčastnené strany. Viac informácií nájdete na www.affial.com Informačný servis