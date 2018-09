Afganca, ktorý útočil nožom vo Viedni, odsúdili na doživotie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 14. septembra (TASR) - Na doživotie odsúdil vo štvrtok krajinský súd vo Viedni 23-ročného afganského žiadateľa o azyl Džafara S., ktorý 7. marca v štvrti Leopoldstadt nožom zaútočil na trojčlennú rodinu, drogového dílera a náhodného okoloidúceho. Porota ho uznala vinného z pokusu o štvornásobnú vraždu. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný sa po porade so svojím právnikom voči nemu odvolal.Džafara S. zadržali v Rakúsku už 8. augusta 2017 pre podozrenie z obchodovania s drogami. Následne si odpykával od 30. augusta trest vo väzení, ktoré opustil 8. decembra.Afganec pri vypočúvaní vysvetlil prvý z útokov. Útok sa odohral okolo 19.45 h na námestí Nestroyplatz, kde napadol a zranil troch členov jednej rodiny - manželov a ich 17-ročnú dcéru.Pri ďalšom útoku, ktorý sa stal približne o pol hodiny neskôr na námestí Praterstern, zaútočil Afganec takisto nožom na svojho drogového dílera, ktorého bodol do ľavého rebrového oblúka. Dílerovi pripisoval zodpovednosť za svoju drogovú závislosť.Ešte predtým Džafar S. zaútočil na náhodného okoloidúceho, ktorý sa domnieval, že uteká z miesta, kde došlo k bitke. Len vďaka rýchlej reakcii sa tomuto mužovi nič nestalo.Následne chcel si to chcel" s ďalšími drogovými dílermi, ktorých však nenašiel na obvyklých miestach, preto sa vrátil na Praterstern, kde ho zadržali.Hoci Afganec počas policajného výsluchu podrobne opisoval svoju situáciu i priebeh činu, na súde si takmer na nič nespomenul. Jeho obhajca to zdôvodnilspôsobenou užívaním drog. Obžalovaný uviedol, že v osudný deň skonzumoval tri gramy kokaínu a niekoľko tabliet extázy. Rozbor krvi však ukázal iba prítomnosť tetrahydrocannabinolu (THC), hlavnej psychoaktívnej zložky marihuany.