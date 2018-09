Afgánske Ghazní zasiahlo počas návštevy prezidenta niekoľko rakiet

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Ghazní 27. septembra (TASR) - Niekoľko rakiet zasiahlo afganské mesto Ghazní vo štvrtok počas návštevy prezidenta Ašrafa Ghaního. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov a obyvateľov mesta.Ghazní, hlavné mesto rovnomennej provincie, sa usiluje dostať do normálu po minulomesačnom útoku ozbrojencov z radikálneho hnutia Taliban. Najmenej dve rakety dopadli vo štvrtok v okruhu 300 metrov od sídla guvernéra, kde sa afganský prezident stretával s miestnymi predstaviteľmi. Tretia raketa dopadla ďalej, uviedla polícia.Informácie o prípadných obetiach či zraneniach neboli bezprostredne známe, z miesta však podľa polície bolo počuť streľbu z ťažkých zbraní. Ghaní bol na návšteve Ghazní spolu so svojou manželkou s cieľom posúdiť bezpečnostnú situáciu v meste.Ghazní sa nachádza na hlavnom diaľničnom ťahu medzi afganskou metropolou Kábul a južným Afganistanom. Mesto ešte stále nesie rany ťažkých bojov so stovkami bojovníkov Talibanu, ktorí v auguste vtrhli do Ghazní a obsadili rozsiahle časti jeho centra.Ozbrojencov nakoniec vyhnali afganské jednotky za podporu náletov USA, útok však vyvolal v Afganistane šok, pretože poukázal na schopnosť povstalcov podniknúť rozsiahle útoky na významné mestá.