Afganské sily a NATO zabili v roku 2019 viac civilistov než militanti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 30. júla (TASR) - Afganské sily a jednotky NATO zabili v Afganistane v prvej polovici roka 2019 viac civilistov než povstalci. V utorok to oznámila misia OSN v Afganistane, ktorú citovala tlačová agentúra AP.Väčšina obetí zahynula počas takých operácií afganských bezpečnostných síl a síl NATO, ako sú nálety a nočné zásahy na úkryty militantov.V správe OSN sa uvádza, že za prvých šesť mesiacov roka zabili afganské sily 403 civilistov a zahraničné sily 314 civilistov, čo je celkovo 717 zabitých.Pre porovnanie, radikálne hnutie Taliban, odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a ďalší militanti zabili za to isté obdobie 531 civilistov.V správe OSN sa píše, že 300 z civilistov zabitých militantmi bolo priamym terčom útoku. Posledných šesť mesiacov Taliban podniká takmer každodenné útoky, zameriava sa prevažne na bezpečnostné sily.