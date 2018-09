Afganský útočník na amsterdamskej stanici mal teroristické motívy

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Amsterdam 1. septembra (TASR) - Afganský mladík, obvinený z pobodania dvoch amerických turistov na hlavnej železničnej stanici v holandskom Amsterdame, mal teroristický motív. Oznámila to v sobotu miestna prokuratúra.Úrady dospeli k danému záveru po prvotnom vypočúvaní 19-ročného Afganca, ktorý má povolenie na pobyt v Nemecku. Polícia ho počas piatkového incidentu pri pokuse o útek z miesta činu postrelila do oblasti brucha.Nemecká polícia medzitým na žiadosť holandských úradov vykonala prehliadku jeho bydliska v Nemecku, pričom skonfiškovala dátové nosiče a telefóny, informuje agentúra DPA. Útočníka i obete previezli do nemocnice.Holandská polícia uviedla, že zadržaný Afganec nepoznal svoje obete a za ciele útoku si ich vybral náhodne. Bezprostredne sa však príslušné orgány domnievali, že dvojica Američanov nebola napadnutá zámerne.Amsterdamské úrady, prokuratúra ani polícia však v dôsledku incidentu nesprísnili bezpečnostné opatrenia.uviedlo vedenie mesta.Holandský premiér Mark Rutte takisto vyzdvihol počínanie zasahujúcej polície i zamestnancov železníc.napísal Rutte v sobotu na sociálnej sieti Twitter.Niekoľko vlakových spojov bolo po incidente dočasne zrušených a dve nástupiská uzatvorili. Hlavnú železničnú stanicu v Amsterdame podľa webového portálu Dutchnews.nl každý deň využíva približne 250.000 cestujúcich.